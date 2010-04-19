İstanbul-Münih dolmuşları

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Partiküller akciğere yapışıyor

İngiltere’de eğitim durdu

Ulaşımda Türkiye modeli

Burundan nefes alıp verilmeli

İzlanda’daki Eyyafyallayöküll yanardağının yarattığı kül bulutu, dün saat 16.30’da Türkiye hava sahasına girerken Zonguldak, Samsun ve Sinop uçuşlarına yasak getirdi. Yetkililer ise kül bulutlarının solunmasının özellikle bebekler, yaşlılar ile akciğer ve kalp hastalarını olumsuz etkileyebileceği konusunda uyardı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta kül bulutlarının solunmasının deri tahrişi, gözlerde sulanma, kızarma, burun akıntısı, genizde yanma, boğaz gıcık ve öksürük gibi belirtileri olduğunu, bu dönemde dışarı çıkmaktan kaçınılması, burundan nefes alınıp verilmesi, kronik hastaların ilaçlarını düzenli kullanması gerektiğini bildirdi.Küçükusta, kül bulutunda insan sağlığı bakımından tehlike oluşturan maddelerin, kükürt ihtiva eden sülfürik asit ve çapları 10 mikrondan küçük olan partiküller olduğunu belirterek, ‘’Bunlar solunum yoluyla akciğerlerin içlerine kadar girerek, daha çok solunum ve dolaşım sistemini etkilerler. 10 mikrondan büyük olan tanecikler ise ancak deri ve burun, boğaz gibi üst solunum yollarında zararlı etki gösterebilirler’’ diye konuştu.İngiltere’de kül bulutları dün yere inerken, Londra’da caddeler boşaltı. Ülkede hâlâ uçak seferleri yapılamazken, havaalanlarında mahsur kalan öğretmen ve öğrenciler yüzünden okulların 1 hafta tatil edilmesi düşünülüyor.AB ulaştırma bakanları bugün video konferans yoluyla olağanüstü toplanma kararı alırken, uçak iptal seferlerine Türkiye’den ilginç çözüm üretildi. Bazı turizm firmaları, uçak iptalleri nedeniyle mahsur kalan yolcular için Atatürk Havalimanı - Münih otobüs seferleri başlattı. TCDD ise İstanbul Bükreş seferlerine 312 yolcu kapasiteli ek yolcu trenini sefere koydu.• Kül bulutlarının soluduğumuz havaya karışması söz konusu olduğundan,özellikle akciğer, kalp hastaları ile bebek ve yaşlılar açık havaya çıkmamalı.• Mutlaka dışarı çıkması gerekenler, dışarıda olabildiği kadar az kalmalıve efor yapmaktan kaçınmalı.• Burundan nefes alınıp verilmeli.• Dışarıda uzun zaman kalması zorunlu olanların, maske takmaları yararlı olabilir.• Ev ve iş yerlerinin havasının temiz olmasına özen gösterilmeli, seyahatederken aracın camları mutlaka kapalı tutulmalı.• Kapalı mekanlarda hava temizleyici aletlerden de yararlanılabilir.• Akciğer ve kalp hastaları mutlaka ilaçlarını düzenli kullanmalı.