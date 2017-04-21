İstanbul Müftüsü'nden 'AVM camisi' açıklaması: İnsanların nefes alacakları camilere ihtiyaç var

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz "Şehirlerin büyük apartmanlarla kuşatıldığı çağımızda insanların çocuklarıyla gidip sığınacakları, nefes alacakları, gerçekten huzurlu camilere ihtiyacı var" diyerek bundan sonra camilerin "mahalle, meydan, AVM ya da merkez camileri" olarak sınıflandırılacağını açıkladı.

Odatv'nin haberine göre Yılmaz, "Şehirlerin büyük apartmanlarla kuşatıldığı çağımızda insanların çocuklarıyla gidip sığınacakları, nefes alacakları, gerçekten huzurlu camilere ihtiyacı var. Kadınların oturabilecekleri, çocukların eğlenebileceği, gençlerin dikkatini çekebilecek bir takım eğitim hizmetlerinin sunulduğu fonksiyonel camilere ihtiyaç var. Diyanet İşleri Başkanlığımızın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imzaladığı protokolle, cami standartlarını belirlemek üzere bir çalışma başlatıldı. Bundan sonra her yerde camilerin unvanları ve sıfatları farklı olacak. Mahalle camisi, meydan camisi, AVM camisi veya tesis camisi ile selatin camilerini andıran merkez camiler olacak" dedi.

"Çocukların eğlenebileceği, gençlerin dikkatini çekebilecek camiler"

Yılmaz, şunları söyledi:

"Asıl olan fiziki imar değil, kalbi imardır. Ama bunlar birbirini bütünleyen şeylerdir. Fiziki imar olmadan öbürünü gerçekleştirme imkânı bulamayız. İnsanları inşa etmek için üç önemli unsura ihtiyacımız var. İlk olarak mekâna, ikinci olarak imkâna, son olarak da insana ihtiyacımız var. İnsan gerektiğinde mekânı da yapar, imkânı da bulur. Asıl olan en büyük yatırım, insana yapılan yatırımdır. Bu yüzden bütün dinler ve felsefi sistemler, hep insanı öncelemeye çalışmışlardır. Yüce dinimiz insan unsurunu en mükerrem varlık olarak görmüş ve insanı kâinatın en onurlu varlığı olarak tanımlamıştır." İslam medeniyetinin cami merkezli bir medeniyet olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yılmaz, camilerin fonksiyonel olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "İslam medeniyeti cami merkezlidir. Camilerin etrafına bir külliye birlikte yerleşim alanları, ticarethaneler ve imarethanelerle ve hatta kışlalar inşa edilerek daha zengin hale getirildi. Şehirlerin büyük apartmanlarla kuşatıldığı çağımızda insanların çocuklarıyla gidip sığınacakları, nefes alacakları, gerçekten huzurlu camilere ihtiyacı var. Kadınların oturabilecekleri, çocukların eğlenebileceği, gençlerin dikkatini çekebilecek bir takım eğitim hizmetlerinin sunulduğu fonksiyonel camilere ihtiyaç var."