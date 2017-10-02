İstanbul Müftüsü: Şehirde en az 10 bin camiye daha ihtiyaç var!

İstanbul'da cami sayısının yeterli olmadığını savunan İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, '"İstanbul'da olması gereken cami sayısı, nüfusa göre 15 bindir ama bugün İstanbul'da 3 bin 365 cami var. İstanbul'da en azından 10 bin tane daha camiye ihtiyaç duyulduğunu düşünüyorum” dedi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda konuşan Yılmaz, "İstanbul’da en azından 10 bin tane daha camiye ihtiyaç duyulduğunu düşünüyorum. İstanbul’da bazı yerlerde 50 bin kişiye, 30 bin kişiye bir cami düşüyor. Bu çok büyük bir rakam. 30 bin kişin olduğu yerde bir tek cami bulunması, özellikle cemaatin en yoğun olduğu zamanlarda yer bulamamasına neden oluyor. İnsanlarımızın cami ihtiyaçlarının karşılanacağı adımların atılması lazım" ifadelerini kullandı.

"Rol model olmuş imamlarımız var"

Yılmaz, imamların, camilerini eğitim merkezi haline getirdiğini ve insanları namaz vakitlerinin dışında motive etmeye çalışan işler yapmaya çalıştığını aktararak, şöyle konuştu:

''İstanbul adına rol model olmuş imamlarımız var. Camisinde uyuşturucuyla mücadelede eden, çocukları kazanıp camiye getirmeye çalışan, üniversite öğrencilerine burs bulup camisinde cemaatinde değerlendirme imkânları arayan, yaz Kur'an kursunda tanıdığı çocukları kışın da camisinde misafir ederek onları istikbale hazırlamaya çalışan çok heyecanlı ve bundan zevk alan hocalarımız var. Bunların sayısı giderek artıyor. Diyanet İşleri Başkanlığımız bu imamlarımızı ödüllendiriyor."