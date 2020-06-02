İstanbul Müftüsü: En yakın zamanda cemaatle 5 vakit namaz kılabileceğiz; yaz Kuran kursları mutlaka olacak

29 Mayıs itibarıyla cuma ve iki vakit namazın cemaatle yeniden kılınmaya başlandığını hatırlatan Maşalı, "En yakın zamanda, belki önümüzdeki hafta veya bir sonraki hafta diğer üç vakitte de cemaatle namaz kılabileceğiz. Önemli olan bu ilk süreci atlatabilmekti. Geçen hata İstanbul'da 3 bin 500 cami ile park ve benzeri alanlarda da cuma namazı kılındı. Bu süreci sağlıklı bir şekilde sürdürdüğümüz takdirde diğer aşamaları da kademeli olarak uygulamaya geçebileceğiz. Başkanlığımız Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu'nun değerlendirmeleri ve yapılacak müzakereler sonrasında kararları açıklayacaktır" şeklinde konuştu.

Şadırvan ve tuvaletler konusunda da sürece göre kademeli olarak adım atacaklarını ifade eden Maşalı, "Üç aydır verilen bir mücadele ve bunun neticesinde elde edilen kazanımlar var. Bunları elden kaçıramayız. O yüzden hassasiyeti bir süre daha devam ettirmemiz gerekiyor" dedi.

"Yaz Kuran kursları mutlaka olacaktır"

Yaz Kuran Kurslarının durumuna ilişkin de açıklamada bulunan Maşalı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konu üzerinde çalışmalarının devam ettiğini aktardı:

"Belki bu yıl süresi dar olacak. Mümkün mertebe tatilin son dönemlerinde olacaktır diye düşünüyorum. Yapılan çalışmalardan elde ettiğim sonuç bu yönde. Ne zaman başlayıp ne zaman biteceği, içeriği başkanlığımız tarafından belirlenecektir. Ancak mutlaka olacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.