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Politika

İstanbul Müftüsü değişti ANKARA (A.A) 

27 Kasım 2011 11:47

-İstanbul Müftüsü değişti ANKARA (A.A) - 27.11.2011 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine atama yapıldı, İstanbul Müftüsü değiştirildi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararlara göre, açık bulunan 1. derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğine Cumhur Ünal ve emeklilik nedeniyle boşalan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine, Prof. Dr. Raşit Küçük (İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi kontenjanı) atandı. İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı, Marmara Üniversitesindeki asli görevine dönerken, 1. derece kadrolu +3600 ek göstergeli İstanbul İl Müftülüğüne, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rahmi Yaran getirildi.

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