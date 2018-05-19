İstanbul Modern'in geçici binası 23 Mayıs'ta açılıyor

Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern’in, Karaköy’deki yeni binası tamamlanana kadar tüm faaliyetlerini sürdüreceği geçici mekânının açılışı 23 Mayıs’ta gerçekleşecek.

Karaköy’deki yeni binası tamamlanana kadar 1896 tarihinde Alexandre Vallaury tarafından inşa edilen Beyoğlu’ndaki eski Union Française binasında 3 yıl hizmet verecek olan İstanbul Modern, 23 Mayıs itibariyle kapılarını açıyor.

Açılış, heykel sanatının yaşayan en önemli isimlerinden Anthony Cragg ile yapılacak.

Çağdaş heykel sanatının en özgün ve yenilikçi sanatçılarından Anthony Cragg’in; kültür ve sanata verdiği destekle dikkat çeken Ferko’nun sponsorluğunda gerçekleşecek “İnsan Doğası” başlıklı sergisinde, sanatçının kariyerinin farklı dönemlerini yansıtan yapıtları sergilenecek.

Öte yandan ziyaretçiler “Şimdinin Peşinde” ve Bakış Açıları” adlı koleksiyon sergilerini de gezebilecek.

Alexandre Vallaury imzasını taşıyan Union Française binası,19. yüzyılın sonunda İstanbul toplumsal hayatında önemli bir grup halini alan Fransızlar için “lokal” olarak inşa edilmişti.