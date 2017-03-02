İstanbul Modern’den kadınlara 8 Mart armağanı

İstanbul Modern Sanatlar Müzesi 8 Mart’ta kadınlara ‘sanat dolu bir gün’ armağan edecek. Kadınlar; müze girişi, atölye çalışması, rehberli tur ve film gösterimi gibi tüm etkinliklere ücretsiz olarak katılabilecek.

Gazete Karınca’da yer alan habere göre, İstanbul Modern Sanatlar Müzesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde tüm kadınların müze girişi, atölye çalışması, rehberli tur ve film gösteriminden ücretsiz olarak yararlanabileceğini duyurdu.

Atölye çalışması

Kadınlara yönelik düzenlenecek atölye çalışmasında katılımcılar, kişisel deneyimlerinden yola çıkarak bir duvar resmi oluşturacak.

Kadınlara özel düzenlenecek rehberli turda ise modern ve çağdaş sanat alanında üretim veren 10 kadın sanatçının çalışması yer alacak.

İstanbul Modern’in sergi salonlarında yer alan Aliye Berger’in Gravür, Semiha Berksoy’un ‘Hapishanede Ziyafet’, Nilbar Güreş’in ‘Soyunma’, Hale Tenger’in ‘Strange Fruit’, Handan Börütecene’nin ‘Kendini Bana Getir’, Selma Gürbüz’ün ‘Silik Kostüm’ ve ‘Otoportre’, İnci Eviner’in ‘Yeni Vatandaş I-II-III’, Nil Yalter’in ‘Başsız Kadın ya da Göbek Dansı’, Fahrelnissa Zeid’in ‘Soyut Kompozisyon’ Nur Koçak’ın ‘Cahide’nin Öyküsü Serisi’ adlı sanat eserlerinin incelenmesini kapsayan tur 45 dakika sürecek.

8 Mart etkinliği kapsamında, uzay ve bilimlerinin derinliklerindeki sorunları çözmeye çalışan 3 siyahi kökenli kadının gelmiş geçmiş en önemli NASA operasyonlarından birinde oynadıkları rolü anlatan ‘Gizli Sayılar’ adlı film de İstanbul Modern Sinema’da kadın izleyicilerle buluşacak.

Program

15.00-16.45 Film Gösterimi (Gizli Sayılar)

16.00 – 17.00 Atölye Çalışması

17.00-17.45 Rehberli Tur

Atölye çalışması 20 kişiliktir.