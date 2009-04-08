İstanbul Modern’den fantastik bir program

İstanbul Modern Sinema, 9-26 Nisan tarihleri arasında ‘İpler Kimin Elinde?’ başlıklı programla izleyiciyi; insanlar, kuklalar, metafizik güçler ve olayların fantastik dünyasının baş döndürücü ve sürprizlerle dolu diyarlarına davet ediyor.



‘İpler Kimin Elinde?’ başlıklı seçkide, Japon yönetmen Takeshi Kitano’nun ‘Bebekler’, yönetmen Spike Jonze’un ‘John Malkovich Olmak’, Ezel Akay’ın ‘Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?’, Hou Hsiao-Hsien’in ‘Kırmızı Balonun Yolculuğu’ ve Anders Ronnow-Klarlund’un ‘İpler’ adlı filmleri gösterilecek.



Kuklalı Kısalar bölümünde ise Norman McLaren’in ‘Komşular’, Grant Munro’nun ‘Oyuncaklar’ ve Chris Lavis & Maciek Szczerbowski’nin ‘Tutli-Putli Hanım’ adlı filmleri yer alıyor.



Japon yönetmen Takeshi Kitano, adını Japonya’nın geleneksel kukla tiyatrosu Bunraku’dan alan büyüleyici filmi ‘Bebekler’de, aşkın mantığa üstün geldiği, acı, hüzün ve kalp kırıklıklarıyla dolu, iç içe geçmiş üç öykü anlatıyor.



Metafizik aşk komedisi



Yönetmen Spike Jonze ise Charlie Kaufman’ın parlak şaşırtmacalar ve çelişkilerle bezeli dahice senaryosuyla, bir sokak kuklacısının tesadüf eseri John Malkovich’in zihnine açılan bir kapıyı keşfederek 15 dakikalık Malkovich deneyimi yaşamasını aktaran metafizik aşk komedisi ‘John Malkovich Olmak’ı özgün bir mizahla sunuyor.



Yönetmen Ezel Akay da Levent Kazak’ın senaryosunu yazdığı, Haluk Bilginer ile Beyazıt Öztürk’ün oynadığı ‘Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?’ başlıklı filminde, yaşadıkları toplumun siyasal, toplumsal, ekonomik, hukuksal eleştirisini ve yergisini yapan Hacivat ve Karagöz’ü beyazperdeye taşıyor.



Seçkide ayrıca Tayvanlı yönetmen Hou Hsiao-Hsien’in, Paris sokaklarında uçuşan başına buyruk bir balon metaforu çevresinde gelişen ‘Kırmızı Balonun Yolculuğu’, sonsuza uzanan ipler ve onlara bağlı kuklaların yaşadığı bir efsaneyi yansıtan Anders Ronnow-Klarlund’un ‘İpler’ adlı büyüleyici kukla animasyonunun yanı sıra Kuklalı Kısalar bölümünde ise Norman McLaren’in 1952 yılında Oscar kazanan kısa filmi ‘Komşular’; Grant Munro’nun bugün de geçerliliğini koruyan ‘Oyuncaklar’ başlıklı stop-motion animasyonu ve Chris Lavis & Maciek Szczerbowski’nin En İyi Kısa Film dalında Oscar’a aday olan ‘Tutli-Putli Hanım’ adlı filmleri gösterime sunulacak.

