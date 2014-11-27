İstanbul Modern'de 'Norveç Film Günleri'

İstanbul Modern Sinema, Norveç Büyükelçiliği işbirliğiyle, Norveç sinemasının festivallerde övgü ve ödüller toplayan son dönem filmlerini bir araya getirdi. Programda öne çıkan filmler arasında; bu yılki İstanbul Film Festivali’nde “Altın Lale” ödülünü kazanan “Körlük”, yine bu yılın Berlinale’sinde Altın Ayı için yarışan “Buz, Kar ve İntikam” yer alıyor.

Etkinlikte yer alan filmler şöyle:

Buz, Kar ve İntikam (Kraftidioten), 2014

Yönetmen: Hans Petter Moland

Oyuncular: Stellan Skarsgard, Bruno Ganz, Pal Sverre Hagen

Refah ülkesi Norveç’te Yılın Vatandaşı Ödülü’nü alan kar küreyicisi şoförü Nils, oğlunun aşırı dozdan öldüğü haberini alır almaz, “cinayetin” faillerini bulmak için kollarını sıvar. Kendince peşini sürdüğü izler Norveç’in sosyopat bir mafya liderine ve onun Sırp rakiplerine çıkınca, intikam almaya and içer ve kendini çete savaşlarının içinde bulur. Dondurucu Norveç kışında geçen bu kara komedi-aksiyon, prömiyerini bu yıl Berlin Film Festivali’nde yaptı.



Hafıza Kaybı (Amnesia), 2014

Yönetmen: Nini Bull Robsahm

Oyuncular: Pia Tjelta, Christian Rubeck

Yazar çift Kathrine ve Thomas, Norveç’in batı kıyısındaki bir adaya tatile giderler. Kathrine’in amacı kitabını tamamlamak iken, Thomas ise çocuk sahibi olmayı arzulamaktadır. Bu fikir ayrılığı sonucu yaşadıkları kavga sırasında Thomas başını vurur ve hafızasını kaybeder. Fırsattan yararlanmak isteyen Kathrine ise yeni bir başlangıç yapmak için elinden geleni yapacaktır. Gerilim dozu yüksek bu film, insanların değişen ilişki dinamiklerine nasıl hızla ayak uydurabildiklerini ve hayatlarına öylecene devam edebildiklerini sorguluyor.





Körlük (Blind), 2014

Yönetmen: Eskil Vogt

Oyuncular: Ellen Dorrit Petersen, Henrik Rafaelsen, Vera Vitali

Görme yetisini yeni kaybeden yazar Ingrid, kocası ve düşünceleriyle baş başa kaldığı, kendini güvende hissettiği tek yer olan evine kapanır. Etrafını çevreleyen dünyayı her ne kadar hatırlasa da, hafızasındaki görüntüler giderek yok olmaya başlar. Bir yandan kocasına güvenini kaybederken, bir yandan da kendi iç dünyasında hayal ile gerçek arasında gidip gelmektedir. Fantezi ve arzularımızın dış dünyayı algılayış biçimimizi nasıl etkileyebileceğini anlatan, gerilim dozu yüksek bu kara komedi, prömiyerini 2014 Sundance Film Festivali’nde yaptı.



İyimserler (Optimistene), 2013

Yönetmen: Gunhild Westhagen Magnor

Oyuncular: Gerd Bergersen, Lillemor Berthelsen, Mary Holst Bremstad

Yaşları 66 ile 98 arasındaki kadın oyunculardan oluşan bir voleybol takımı, 30 yıl aradan sonra ilk maçlarına çıkmayı planlamaktadır. Rakipleri ise İsveçli emektar erkeklerden oluşan bir voleybol takımıdır. Kazanmak için ise stratejileri bellidir: Bol kahkaha, düzenli idman ve takımdaki arkadaşlık. Yaşlarına ve sağlık koşullarına rağmen yaşam dolu kadınların zafer mücadelesinin anlatıldığı bu belgesel film 2013 Norveç Uluslararası Film Festivali’nden Seyirci Ödülü ile döndü.





Aydınlığın Yüreği (Heart of Lightness), 2014

Yönetmen: Jan Vardøen

Oyuncular: Dominic Mafham, Laura Donnelly, Michael Colgan

İngiliz aktörler ve yönetmenden oluşan sekiz kişilik bir ekip, Henrik Ibsen’in “Denizden Gelen Kadın” adlı oyununu filme uyarlamak için Norveç’in kuzey kıyılarına giderler. Başta kolay gibi gözüken projeleri, Norveç’in hiç bitmeyen gün ışığı ve gerçeküstü doğa koşullarıyla amansız bir mücadeleye dönüşecektir. Çekim süreçleri boyunca yaşayacakları aksaklıklar, anlaşmazlıklar ve heyecan dolu anlar ise ortaya bir başyapıt çıkararak herkesin kariyerinde bir dönüm noktası oluşturacaktır.