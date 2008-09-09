İstanbul Modern'de iki sergi birden

“İnsan Halleri”nin öyküleri

Her kültürden "güzellik"

İstanbul Modern Sanat Müzesi'nde, Verbund Koleksiyonu'ndaki yapıtlardan oluşan "Suyun Bir Arada Tuttuğu" sergisi ile "İnsan Halleri" adlı fotoğraf sergisi yarın ziyarete açılacak.Müzede düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, "Suyun Bir Arada Tuttuğu" başlıklı serginin çağdaş sanatın uluslararası alanda tanınan en önemli sanatçıların ve genç isimlerinin yapıtlarından oluşan Verbund Koleksiyonu'ndan özel bir seçki sunduğunu söyledi.Verbund Koleksiyonu'nun heykelden fotoğrafa, filmden videoya, diapozitiften ses enstalasyonlarına uzanan zengin bir çeşitlilik içerdiğini belirten Eczacıbaşı, İstanbul Modern'in de farklı yaklaşımları ve türleri ortak konular altında bir araya getirerek, sanatın toplumsal yaşam için bir vizyon oluşturabileceğini göstermeyi amaçladığını kaydetti.Eczacıbaşı, bu çağdaş koleksiyondan özellikle Türkiye'de hiç sergilenmemiş olan yapıtlar göz önünde bulundurularak oluşturulan sergide, Türk sanatçılar Nil Yalter, Şener Özmen ve Cengiz Tekin'in eserlerinin de yer aldığını ifade etti.Verbund Koleksiyonu'nun çağdaş sanat tarihinin son 40 yılını spesifik olarak değerlendiren ve yepyeni bir koleksiyon kimliği taşıdığına dikkati çeken Eczacıbaşı, bu kodeksiyonun Avusturya dışında ilk kez müzelerinde sergilenmesinin kendileri için ayrı bir önem taşıdığını belirtti. Oya Eczacıbaşı, "İnsan Halleri" başlıklı fotoğraf sergisinin ise Ergün Turan ile Süreyya Yılmaz Dernek'in İstanbul'un kalabalık sokaklarından karakteristik özellikler taşıyan fotoğrafları ve Sıtkı Kösemen'in ölüm kurgusuyla çekilen fotoğraflarından oluştuğunu aktardı.Küratörlüğünü Paolo Colombo'nun üstlendiği "9. Video Programı"nın da bugün başlatıldığını bildiren Ezcacıbaşı, "Şehir Yükseliyor" başlıklı video sergisinde Zbig Rybczynski, Ali Kazma ve Fikret Atay'ın video yapıtlarının günümüz şehir yaşamına özel bir bakış getirdiğini ifade etti.Oya Eczacıbaşı, müzenin 4'üncü yaşına girdiğini belirterek, bu ay ilk kez yurt dışında sergiler açmaya başladıklarını bildirdi.Bu kapsamda, "Tasarım Kentleri" sergisinin 5 eylülde Londra Tasarım Müzesi'nde açıldığını dile getiren Eczacıbaşı, "Modern Türkiye: Othmar Pferschy Fotoğrafları" başlıklı serginin de 18 eylülde Viyana Şehir Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacağını belirtti.Eczacıbaşı, ayrıca "Gölgeye Övgü" başlıklı yeni sergilerinin ise Kasım ayında Dublin'de Irish Museum of Modern Art'da sergilendikten sonra Ocak 2009'da İstanbul Modern'de, Mayıs ayında da Atina'da Benaki Müzesi'nde görülebileceğini söyledi.Verbund Yönetim Kurulu Başkanı Michael Pistauer da, şirketlerinin Avrupa enerji sektöründe önemli bir paya sahip olduğunu belirtti. Pistauer, faaliyet alanları dışında sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini ifade ederek, bu kapsamda 2004 yılında çağdaş sanat seçkisi koleksiyonunu oluşturduklarını dile getirdi.Türkiye'nin ekonomide olumlu gelişme göstermesi nedeniyle de Sabancı Holding ile işbirliğine gittiklerini aktaran Pistauer, EnerjiSA ortaklığı ile Türkiye enerji sektöründe yüzde 10'luk pazar payı hedeflediklerini açıkladı. Pistauer, nükleer enerji alanına ise yatırım yapmayı düşünmediklerini bildirdi.Verbund Koleksiyonu şef küratörü Gabriele Schor da koleksiyonun 1970'li yıllardan bu yana ortaya çıkan pek çok akımı bir araya getirdiğini ve bunları daha yeni eğilimlerle yan yana koyarak, "genişlikten önce derinlik" düsturuna layık bir diyalog oluşturmaya çalıştığını anlattı.Schor, amaçlarının kendini kanıtlamış sanatçılar ile daha genç, daha az tanınanları arasında tematik bağlantılar sağlamak olduğunu kaydetti. İstanbul Modern şef küratörü Levent Çalıkoğlu da, müzenin ilk kez uluslararası nitelikte bir koleksiyona ev sahipliği yaptığını belirterek, çağdaş sanat dünyasında artık kült ilan edilen efsane sanatçılar ile genç kuşaktan uluslararası pek çok ismin ilk kez Türk sanatseverlerle buluşacağını kaydetti. Çalıkoğlu, koleksiyonun Türkiye'de yeni yeni şekillenmeye başlayan çağdaş sanat koleksiyonculuğuna yol gösterebileceğini dile getirdi.Küratörlüğünü Levent Çalıkoğlu ile Gabriele Schor'un üstlendiği "Suyun Bir Arada Tuttuğu" başlıklı sergide, çağdaş sanat dünyasına yön veren 39 sanatçının 116 yapıtı yer alıyor.Performans ve Mekanlar-Yerler olmak üzere iki bölümden oluşan sergide, çağdaş sanatta birçok kadın ve erkek sanatçının resimden uzaklaşıp tamamen yeni ifade biçimlerine yönelmesi ve fotoğraf, video ve mekan enstalasyonlarındaki dönüşüm anlatılıyor. Sergi 11 Ocak 2009 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.Küratörlüğünü Engin Özendes'in üstlendiği "İnsan Halleri" sergisinde, müzenin fotoğraf galerisinin bir duvarında Ergün Turan ve Süreyya Yılmaz Dernek'in "en doğal halleriyle yoldan gelip geçenleri" çektiği, öteki duvarda ise Sıtkı Kösemen'in "ölü taklidi" yapan kişileri saptadığı fotoğrafları yer alıyor.Her iki projeden toplam 52 fotoğrafın bulunduğu sergi, 25 Ocak 2009 tarihine kadar ziyarete açık kalacak.