İstanbul Modern'de fotoğraf söyleşisi

İstanbul Modern Sanat Müzesi'nde düzenlenen Çağdaş Fotoğraf Serileri söyleşisinde bu ay, "Fotoğrafta Tipoloji" konusu ele alınacak. Yapılan açıklamaya göre, 23 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek söyleşiyi, Murat Germen ve Orhan Cem Çetin yönetecek.



Söyleşide, özellikle 20. yüzyılda yaşayan insanları gruplandırarak bilimsel ve tarafsız bakış açısından fotoğraflamasıyla tanınan August Sander, formlarındaki yapısal özellikleri bir araya getirerek bitki toplama ve fotoğraflama işlemini 40 yıl boyunca sürdüren Karl Blossfeldt tartışmaya açılacak. Uzun bir süre endüstriyel yapıları ve bina cephelerini birlikte görüntüleyen ünlü Alman fotoğrafçılar Bernd ve Hilla Becher gibi isimlerle güçlü bir Alman ekolü olan tipoloji anlayışı, güncel örnekleriyle ele alınacak.

