İstanbul Modern’de ‘cool’ günler

İstanbul Modern Sinema, ocak ayında “Robert Mitchum ve Cool’un Doğuşu” başlıklı programa ev sahipliği yapacak.



İstanbul Modern Sinema’da 8-31 Ocak günleri arasında sunulacak “Robert Mitchum ve Cool’un Doğuşu” başlıklı programın küratörlüğünü, sinema eleştirmenleri Fatih Özgüven ve Yeşim Tabak üstleniyor.



“Cool’un sadece stille ilgili değil hayatla ilgili bir tarz” olduğunu vurgulayan Özgüven ve Tabak, “cool” kavramını “Her şeyi görmüş geçirmiş olmak ama bunu umursamamak. Şıklık, ama bunu mevzu etmemek. Tepki vermemenin teatralliği. Kayıtsızlık ve tavır almak, espriyle ciddiyet. Belanın püsküllüsüne talip olmak ve şikayet etmemek. Sinema, cool karakterlerin doğal mekanıdır. Hem de henüz cool lafının ayağa düşmediği zamanlardan başlayarak” şeklinde açıklıyor.



Program kapsamında, Robert Mitchum’un bir elinin parmaklarında “nefret”, diğerininkilerde “sevgi” yazan psikopat vaizi oynadığı, Charles Laughton’ın 1955 yapımı “Caniler Avcısı”, kandırılmanın zevkini kabul edecek kadar dürüst, tuzağa düşünce sakin kalacak kadar soğukkanlı Jeff Bailey rolünü üstlenen Jacques Tourneur’un 1947 yapımı “Darağacımı Yükseğe Kur” ve cool’luğuyla dalga geçen Jim Jarmusch’un 1995 yapımı “Ölü Adam” adlı filmleri gösterilecek.



Programda, ayrıca Josef von Sternberg’in 1931 yapımı “Ajan X27”, Jean-Luc Godard’ın 1960 yapımı “Serseri Aşıklar”, Jim Jarmusch’un 1980 yapımı “Sürekli Tatil” ve Donald Cammell’in 1970 yapımı “Performance” adlı filmleri gösterime sunulacak.



Gösterimler müze ziyaretçilerine ücretsiz olacak.

