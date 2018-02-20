İstanbul Modern taşınıyor

Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern’in yeni binası yapılana kadar tüm faaliyetlerini sürdüreceği geçici mekan belirlendi.

Beyoğlu'ndaki eski Union Française binasına taşınacak olan İstanbul Modern, Karaköy'de 18 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

14 yıldır süreli ve sürekli sergi salonları, fotoğraf galerisi, eğitim ve sosyal programları, kütüphane, sinema, restoran ve mağazasıyla Karaköy’deki 4 numaralı Antrepo’da faaliyetlerini sürdüren Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern'in ziyarete kapanış tarihi 18 Mart Pazar günü olarak belirlendi.

Bugüne kadar 7 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayan müzenin ziyaretçilere kapanışının ardından taşınma süreci başlayacak.

Geçici mekan Beyoğlu

İstanbul Modern'in bir süreliğine taşınacağı Beyoğlu'ndaki geçici mekan da belirlendi. Meşrutiyet Caddesi'ndeki eski Union Française binası, İstanbul Modern'in tüm faaliyetlerini yeni müze tamamlanana kadar eksiksiz olarak sürdürebileceği bir biçimde hazırlanıyor.

1896 tarihinde Alexandre Vallaury tarafından inşa edilen Union Française binası İstanbul Modern'in geçici mekanı olarak mayıs ayı içinde ziyarete açılacak.

İstanbul Modern'in yeni binası dünyaca ünlü mimarlık bürosu Renzo Piano Building Workshop imzasını taşıyacak.

Mimarlık dünyasının en prestijli ödülü kabul edilen Pritzker sahibi Renzo Piano'nun tasarlayacağı İstanbul Modern'in yeni binasının proje lansmanının 2018 yılı içinde yapılması planlanıyor.

Galataport Projesi kapsamında inşa edilerek dünya standartlarında bir tasarımla 36 ayda tamamlanması planlanan İstanbul Modern’in yeni binası, müzenin kurucu sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu ve Doğuş Grubu-Bilgili Holding’in ortaklaşa katkısıyla yapılacak.

Renzo Piano

Piano, Paris’teki ünlü çağdaş sanat müzesi Centre Pompidou'nun yanı sıra New York’taki Whitney Amerikan Sanat Müzesi, İsviçre’deki Beyeler Vakfı Müzesi, İspanya'daki Centro Botín gibi çok sayıda müze ve sanat merkezini tasarladı.

Avrupa’nın en yüksek binası olarak bilinen Londra’daki Shard binası da Renzo Piano imzası taşıyor.

7 milyonu aşan ziyaretçi

11 Aralık 2004 tarihinde kurulan İstanbul Modern, kurulduğu günden bu yana yerel yönetim, kamu ve özel sektörün desteği ve işbirliğiyle her kesimden ziyaretçiye hizmet veriyor. 14 yılda ziyaretçi sayısını hızla artırarak sadece İstanbul’un değil, Türkiye'nin de dünya çapında sayılı sanat kurumlarından biri haline geldi.

İstanbul Modern, kuruluşundan bu yana 7 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlarken, sunduğu ücretsiz eğitim programlarıyla da 750 bini aşkın çocuk ve genci sanatla buluşturdu.