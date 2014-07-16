İstanbul Modern Paket Postanesi’ne taşınacak

Galataport ihalesini Doğuş Holding geçen yıl mayıs ayında 702 milyon dolarlık en yüksek teklifle almıştı. Henüz yetkili ağızlardan bir açıklama gelmemiş olsa da aldığım duyumlara göre İstanbul Modern sanat müzesinin bulunduğu binanın yıkılarak yerine yeni bir bina yapılacakmış. İstanbul 2 No’lu Koruma Kurulu, İstanbul Modern’le ilgili son kararını “4 numaralı antrepoda yer alan İstanbul Modern’in yerinde kalması, 5 No’lu antreponun da Resim ve Heykel Müzesi olması” doğrultusunda vermişti.

Müge Akgün’ün Hürriyet’te yer alan haberine göre, Karaköy Rıhtımı’ndan Mimar Sinan Üniversitesi’ne dek uzanan alanda inşa edilecek Galataport projesi için Amerikalı bir mimarlık firmasıyla konuşuluyormuş. Üç yıl sürmesi planlanan süreçte İstanbul Modern’in Galataport sınırları içinde kalan alanda yer alan ve daha önce yenilenerek beş yıldızlı otel yapılması söz konusu olan Paket Postanesi’ne taşınmasına karar verilmiş. Hatta eğer abartılı bir dedikodu değilse, İstanbul Modern’in yerine yapılacak yeni müze binasının altında altı katlı otopark olacak ve teras katı da Doğuş Grubu tarafından restoran olarak kullanılacakmış.

Denizcilik İşletmeleri için kuru yük deposu olarak inşa edilmiş 8 bin metrekarelik İstanbul Modern binası Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından çevreyle uyumlu olacak bir biçimde tam donanımlı müzeye dönüştürülmüştü. Yine Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından gerçekleştirileceği söylenen yeni İstanbul Modern binası umarız eski ruhunu ve havasını korur. Türkiye’nin ilk modern sanat müzesi bugün olduğundan çok daha iyi olanaklara kavuşur. Ve bir simge olan ilk yerinden ayrılmaz, başka binaların içine eklemlenmez. Kendisinden çok tepesine konacak restoranla konuşulmaz.

Oya Eczacıbaşı: Her koşulu gözden geçiriyoruz

İstanbul Modern’in yöneticisi Oya Eczacıbaşı, kendisiyle geçtiğimiz hafta sonunda yaptığım röportaj sırasında “Galata Port kapsamında mevcut antreponun yıkılarak yeni müze binası yapılacağı söyleniyor. Böyle bir plan var mı?” şeklindeki sorumu “Bölgedeki dönüşümde İstanbul Modern’in müze olarak varlığının ve işlevinin büyümesi için gerekli olan her koşulu gözden geçiriyoruz. Bu aynı zamanda büyük bir sinerji, dönüşüm ve işbirlikleri doğuruyor. Şu ana kadar her zaman böyle ilerledik, bundan sonra da böyle olacağına inanıyorum” diyerek, yani bir anlamda ‘evet’ diye cevaplamıştı.