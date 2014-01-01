İstanbul Modern 10. yaşını 'gökkuşak' ile kutluyor

.2014 yılında 10. kuruluş yılını kutlayacak olan, Türkiye’nin modern ve çağdaş sanat sergileri düzenleyen ilk özel modern sanat müzesi İstanbul Modern, yeni yıla Sarkis"in "Gökkuşak" adlı çalışmasıyla giriyor. Sarkis’in “Gökkuşak” isimli yerleştirmesi, 31 Aralık 2013 gecesinden itibaren büyüleyici renkleriyle İstanbul Modern’in ön cephesini sürekli aydınlatacak.

Yıl boyunca sürecek bir dizi etkinliğin ilki olan “Gökkuşak” isimli yerleştirme, 7.5 metre yüksekliğinde ve 15 metre eninde neon malzemeden üretildi. 365 gün boyunca sanatı ve müze ziyaretçilerini aydınlatacak olan "Gökkuşak" adlı çalışma, bir gökkuşağının oluşum halini gösteriyor. "Gökkuşak" hiç bitmeyecek bir düşünce ve eylem alanı olarak sanatın oluş hallerini hatırlatıyor. Hayatın bitmeyen ritmini, heyecanını ve mutluluklarını simgeliyor.

Sarkis, “Gökkuşağının Big Bang’a doğru hız alması” olarak ifade ettiği yerleştirme için, “Gökkuşak’ı bir mucize gibi görmek lazım. Sanat hep başlangıçları dile getirir: Referanslar olur; ama yaratırken bu referansların tümü silinir ve tazelikler doğar” diyor.

"Gökkuşak" sanatsal bir fikrin doğum anında yaşanan heyecan

İstanbul Modern Şef Küratörü Levent Çalıkoğlu, Sarkis’in sanat yapıtı ile gökkuşağının varoluş sürecini özdeşleştirdiğini vurguladığı “Gökkuşak” isimli yerleştirme hakkında şunları söylüyor: "Çalışmalarında bellek, kültürler arası etkileşimler ve tarih kavramlarını ele alan Sarkis'in "Gökkuşak" adlı çalışması görsel olarak insanları etkileyen bir doğa olayının oluşum haline referans veriyor. Sanatsal bir fikrin doğum anında yaşanan heyecan ve belirsizlikler ile 2 doğanın bir mucizesi arasında paralel bir ilişki kurguluyor Sarkis. Bir fikir nasıl doğar, nasıl gelişir ve nasıl sonuçlanır? Sarkis, sanat yapıtı ile gökkuşağının varoluşu sürecini özdeşleştiriyor. 10. yılımıza girerken hayata geçirdiğimiz bu proje, bizim açımızdan aynı zamanda müze çatısı altında evsahipliği yaptığımız sanatın farklı disiplinlinlerine de işaret ediyor''



Proje kapsamında “Gökkuşak” isimli yerleştirmenin hazırlık aşamasını, üretim tekniğini gösteren kısa bir belgesel hazırlandı.



İstanbul Modern aynı zamanda ziyaretçilerini “Gökkuşak” altında fotoğraf çektirmeye ve sosyal medyada #gökkuşakaltındayım etiketiyle paylaşmaya davet ediyor. Ziyaretçiler tarafından paylaşılan ve İstanbul Modern’e gönderilen fotoğraflar Facebook’ta özel bir albüm altında derlenecek.