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Ekonomi

İstanbul modadan 11 milyon dolar kazandı

İHKİB Başkanı Tanrıverdi, İstanbul'da 4 gün süren ve 38 bin kişinin ziyaret ettiği İstanbul Moda Haftası'nın 11 milyon doların üzerinde katkı sağladığ&#

31 Ağustos 2010 03:00

T24- İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, İTÜ Taşkışla'da 4 gün süren İstanbul Fashion Week (IFW) ve Collection Premiere İstanbul'u (CPI)  etkinliklerinin sonuç rakamlarının açıklandığı basın toplantısında, sektörün birlik ve beraberlik içinde bu etkinlikleri gerçekleştirdiğini söyledi.


IFW, CPI ve Koza Genç Moda Tasarımcıları yarışması için toplam 4 milyon avro harcandığını ifade eden Tanrıverdi, bunun 2 milyon 860 bin lirasının İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından, kalan miktarın ise katılımcı firmalar ve sponsorlarca karşılandığını belirtti.


NTV'de yer alan habere göre, etkinliklerde 1.100 kişinin görev aldığını, IFW ve CPI'ı 38 bin 500 kişinin ziyaret ettiğini, bunların 5 binini yabancı konukların oluşturduğunu vurgulayan Tanrıverdi, ''Toplamda etkinlikler süresince yerli ve yabancı konuklarımız kent ekonomisine 11 milyon doların üzerinde katkı sağladı'' dedi.


Hikmet Tanrıverdi, Alessandra Ambrosio başta olmak üzere önemli moda haftalarında katılan 40 yabancı modelin defilelerde yer aldığını, ünlü tenisçi Anna Kournikova dahil olmak üzere davet ettikleri celebrity'lere toplam 500 bin lira ödediklerini, etkinlikleri 150 yabancı basın mensubunun izlediğini, 17 ülkeden alıcıların ziyaret ettiğini söyledi.


Fuarın başlangıç fuarı olduğunu ve 2011 yaz koleksiyonu olan firmaların fuara katılabildiklerini anımsatan Tanrıverdi, ''Birçok firmamız hazır olmadıklarını söyledikleri için ilk fuara katılamadılar. Ama şubat ayında yapılacak fuara birçok firmamız hazırlık yapmakta. Bu fuarlar sayesinde de biz sektörün koleksiyonunu öne çekmiş olacağız. Türkiye'yi artık günlük ürün satan bir ülke olmaktan ziyade bir yıl sonrasının koleksiyonlarını satan bir ülke konumuna getirmeyi hedefliyoruz'' dedi.

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