İstanbul, mitingleri kazasız belasız atlattı

Kısa süreli gerginlik

İstanbul'da bugün AKP Kazlıçeşme'de, CHP, BBP ve Saadet Partisi Çağlayan'da, DP de Gaziosmanpaşa'da miting düzenledi.CHP ve Saadet Partisi'nin Çağlayan meydanında yapılan mitingleri olaysız tamamlandı. CHP'liler miting alanını Piyalepaşa yönünden boşaltırken aynı meydana SP'liler Kağıthane tarafından girdi.Bu arada CHP alanı vaktinden geç boşaltınca, Saadet Partililer CHP'ye tepki gösterdi. Kısa süreli gerginliğin ardından, ortam yumuşadı.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazlıçeşme'deki, Demokrat Parti Genel Başkanı Süleyman Soylu'nun Gaziosmanpaşa'daki mitingleri de olaysız sona erdi.