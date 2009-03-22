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Politika

İstanbul, mitingleri kazasız belasız atlattı

İstanbul'da düzenlenen 5 miting nedeniyle pek çok yol trafiğe kapatıldı. Çağlayan'da CHP'nin ve SP'nin mitingi sona erdi.

22 Mart 2009 02:00

İstanbul'da düzenlenen 5 ayrı miting nedeniyle pek çok yol trafiğe kapatıldı. Çağlayan'da CHP'nin ardından SP'nin mitingi de sona erdi.

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İstanbul'da bugün AKP Kazlıçeşme'de, CHP, BBP ve Saadet Partisi Çağlayan'da, DP de Gaziosmanpaşa'da miting düzenledi. 

CHP ve Saadet Partisi'nin Çağlayan meydanında yapılan mitingleri olaysız tamamlandı. CHP'liler miting alanını Piyalepaşa yönünden boşaltırken aynı meydana SP'liler Kağıthane tarafından girdi.

Kısa süreli gerginlik

Bu arada CHP alanı vaktinden geç boşaltınca, Saadet Partililer CHP'ye tepki gösterdi. Kısa süreli gerginliğin ardından, ortam yumuşadı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazlıçeşme'deki, Demokrat Parti Genel Başkanı Süleyman Soylu'nun Gaziosmanpaşa'daki mitingleri de olaysız sona erdi.

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