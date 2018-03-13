İstanbul Milli Eğitim Müdürü'ne ceza yazdığı için açığa alındığı iddia edilen polis hakkında Emniyet'ten açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bir polis memurunun, “usulsüz çakar kullanımı” nedeniyle İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci’ye ceza yazdığı için görevden uzaklaştırıldığı iddiası hakkında açıklama yaptı.

İddiadaki olayın 28 Şubat’ta yaşandığı belirtilen açıklamada, görevden uzaklaştırılan polisin aracı işlem yapmadan 50 dakika beklettiği öne sürüldü.

Uygulama noktasında görev yapan başpolis memuru hakkında, “vatandaşa kötü muamelede bulunma”, “görev yerinde personelin yoklamasını almama” ve “görev yerine gelmediği belirlenen 5 personeli üstlerine bildirmeme” iddialarıyla soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Soruşturma nedeniyle, İstanbul Valiliği’nin polisi görevden uzaklaştırdığı belirtildi.

Ne olmuştu?

“Polis Memurları Dayanışma Grubu” isimli Facebook sayfasında, Avrasya Tüneli’nde yapılan kontrolde N.Ç. isimli başpolisin, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci’nin aracında usulsüz çakar kullanıldığı için ceza yazdığı belirtildi.

Paylaşımda, Yelkenci’nin polise “Benim kim olduğumu biliyor musun?” diye tehdit ettiği, İstanbul Valisi ve İstanbul İl Emniyet Asayiş Şube Müdürü’nü aradığı iddia edildi. Kontrol noktasına gelen Asayiş Şube Müdürü’nün işlem yapılmamasını istediği, İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve Fatih İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, görevlilerden birine “sen kimsin bu araca işlem yapıyorsun” diyerek görevli polisi görev yerinden kovmak istediği öne sürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden bugün yapılan açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

“Yazılı, görsel medya ile sosyal paylaşım sitelerinde ‘Bir Polis Memurunun durdurduğu araca yazdığı ceza nedeniyle görevden uzaklaştırıldığı’ içeriği ile yer alan haberlerle ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur.

Olayın 28.02.2018 günü İlimiz Fatih ilçesi Avrasya Tüneli Avrupa Yakası girişindeki kontrol noktasında meydana geldiği, görevlilerimiz tarafından ‘Usulsüz Çakar Kullanımı’ nedeniyle durdurulan bir aracın makul sürede gerekli cezai işlemin uygulanıp 7 gün içerisinde çakarlarını söktürmesi tebliğ edilerek gönderilmesi gerekirken, işlem yapılmadan 50 dakika bekletildiği, ilgili başpolis memuruna telsiz ve telefon vasıtasıyla ulaşılamaması üzerine sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısının kontrol noktasına gelerek durdurulan araca cezai işlemi uygulatıp gerekli tebligatı yaptırdıktan sonra uygulama noktasından gönderdiği belirlenmiştir.

İlgili başpolis memuruna uygulama noktasından sorumlu olmasına rağmen durdurulan aracı işlem yapmadan 50 dakika bekleterek vatandaşa kötü muamelede bulunması, görev yerinde personelin yoklamasını almaması ve görev yerine gelmediği belirlenen 5 personeli üstlerine bildirmemesi hususlarından idari soruşturma başlatılmış, Valilik Makamınca hakkında ‘Görevden Uzaklaştırma’ tedbiri uygulanmıştır.” (DHA)