İstanbul mezkezli 'FETÖ' operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen 'FETÖ' operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 'FETÖ' faaliyet gösteren sözde "Eyalet Hadimi", "Bölge Hadimi", "Mütevelli Esnaf", "Ünite Yapılanması", "Talebe Yapılanması"nda tespit edilen 32 kişiye yönelik bu sabah İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da "Gaybubet Evi" olarak tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda ise 32 kişi dışında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak Suçu"ndan aranan 3 kişi yakalandı.

Polisin, aranan kişilere yönelik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. (DHA)