İstanbul metrosunda domuz gribi ilaçlaması yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş, metro, tramvay ve fünikülerde rutin olarak haftada bir gerçekleştirilen dezenfekte işlemini domuz gribi nedeniyle her gün yapmaya başladı.

Çalışmaları göstermek üzere, Şişhane Metro İstasyonu'nda dezenfekte uygulaması yapıldı.

Üzerlerine tamamen kapalı tulumlar giyen ve maske takan özel eğitimli temizlik elemanları, durakta yolcu alınmayan bir noktaya çekilmiş metronun tüm vagonlarında dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

Ulaşım A.Ş Genel Müdürü Ömer Yıldız, dezenfekte işlemi yapılan yerlerde solüsyonun kuruduktan sonra da etkisinin devam etmesi özelliğinin bulunduğunu kaydetti. Yıldız, ''Vatandaşlar bizim araçlarımızda rahat olabilirler ama hiçbir şeyin yüzde 100 garantisi yoktur. Mikrop, ilaçlanmış olan yüzeye bulaştığı zaman orada yaşayamıyor. Mikrop saçan bir hasta ilaçlanmış yüzeye dokunsa bile virüs o yüzeyde yaşayamıyor. Bir başka kişinin de dokunarak o yüzeyden virüs alması ve hastalığın ortaya çıkma şansı olmuyor'' diye konuştu.

Bir basın mensubunun, dezenfekte işlemi yapılan solüsyonların kanserojen olduğuna dair iddialar bulunduğunu hatırlatması üzerine de Yıldız, solüsyonların Sağlık Bakanlığı onaylı olduğunu belirtti.