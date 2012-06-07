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Yaşam

İstanbul metrosu 38 ayda tamamlanacak

Kadıköy-Kartal metro hattında olduğu gibi Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy hattının tamamında güzergah ve depo sahası trenlerin hareketi sürücüsüz olacak şekilde yapılacak

07 Haziran 2012 01:04

''Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe'' metrosunun temeli törenle atıldı. 20 kilometrelik metro hattının 38 ayda tamamlanması hedefleniyor.

Anadolu yakasının ikinci metro hattı olacak Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metrosunun raylı sistem hattının tamamı yer altı tüneli şeklinde yapılacak. Metro hattı 564 milyon avroya mal olacak.
 
Marmaray projesi ile Üsküdar istasyonunda, metrobüs hattı ile Altunizade istasyonunda, Bostancı-Dudullu metro hattı ile Dudullu istasyonunda proje çalışması devam eden hat tamamlandığında entegrasyon sağlanacak.
 
Hat, 20 kilometre ve 16 istasyon, depo sahası ve depoya bağlanan 2 bin 750 metre bağlantı tünellerinden oluşacak. Hatta 126 vagon hizmet verecek. Depo sahasının inşası da bu iş kapsamında yapılacak. Metro hattı 38 ay gibi rekor sürede tamamlanacak. Metro tamamlandıktan sonra Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe arası 24 dakikaya inecek. Hat, Marmaray Üsküdar istasyonu ile entegre olarak başlayacak ve Alemdağ Caddesi ile Şile Yolu Kavşağı yakınlarında son bulacak.
 
Söz konusu metro hattında Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, Libadiye, Çarşı, Ümraniye, İnkılap Mahallesi, Çakmak, Ihlamurkuyu, Altınşehir, Lise, Dudullu, Toplu Konutlar, Çekmeköy ve Sancaktepe istasyonları yer alacak.
 
Çekmeköy-Sancaktepe'den yolculuk süreleri, Üsküdar 24, Kartal 59, Yenikapı 36, Taksim 44, Hacıosman 68, havalimanı 68, Olimpiyat Stadı 78 dakika olacak.

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