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İstanbul metrobüs yolunda trafik kazası; 3 yaralı

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda trafik oluştu

12 Ekim 2017 10:10

İstanbul metrobüs yolunda trafik kazası yaşandı. D-100 Kara yolu Küçükçekmece mevkiinde bir servis minibüsü sabah saatlerinde metrobüs yoluna girdi. Serviste bulunan 3 kişi yaralandı. 

Kaza saat 06.45 sıralarında meydana geldi. D-100 Karayolu Edirne istikametinde seyreden servis minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün hakimiyetinden çıkarak metrobüs yoluna oradanda metrobüs durağına girdi. Kazanın ardından olay yerine ambulans itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada servis minibüsündeki 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından metrobüs seferleri de bir süre yapılamadı. Ardından seferler tek yönden kademeri olarak yapılmaya başladı. D-100 Karayolunda da trafik oluştu. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi D-100 kara yolu Küçükçekmece-Hacışerif yönünde sol şeritte traik kazası nedeniyle 2 şeritin trafiğe kapatıldığını ve bölgede trafik yoğunluğu yaşandığını duyurdu. 

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