İstanbul Merter'de yol çöktü

İstanbul Merter'de tekstil firmalarının bulunduğu sokak üzerinde yol çöktü. 6 araç göçük nedeniyle oluşan çukura düşerken, 1 kişi hafif yaralandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre olay, Güngören Merter Çam Sokak'ta, tekstil mağazalarının önünde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta daha önce altyapı çalışması yapan belediyenin taşeron firması, açılan çukuru gerektiği gibi doldurmadı. Üzerine arabaların park ettiği alan, öğle saatlerinde büyük bir gürültü ile çöktü. 6 araç göçük nedeniyle oluşan çukura düşerken, 1 vatandaş ise hafif yaralandı.

Bir görgü tanığı, "Biz mağazadaydık, gürültü ile dışarı çıktık. Gördüğünüz manzara ile karşılaştık. Yaklaşık 1 ay önce kanalizasyon çalışması oldu. Görevliler temeli tam doldurmadığı için böyle bir olayla karşılaştık" dedi.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araçları kurtarma çalışması sürüyor.