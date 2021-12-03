İstanbul merkezli DHKP/C soruşturmasında 43 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul merkezli DHKP/C'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 ilde 43 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Sivas, Samsun, İzmir, Ankara, Yozgat ve Denizli'de düzenlenen operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli DHKP/C’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, DHKP/C ile bağlantılı oldukları ileri sürülen 43 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Sivas, Samsun, İzmir, Ankara, Yozgat ve Denizli'de düzenlenen operasyonlarda, Ayten Ö., Emir K., Beyhan G., Adalet K. ve Direnç Y.'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Sabah erken saatlerde başlayan operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Operasyonların sürdüğü aktarıldı.