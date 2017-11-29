İstanbul merkezli 49 ilde FETÖ Operasyonu: 164 gözaltı (2)

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ\'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 333\'ü asker toplam 360 kişi hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından bu sabah operasyonu düzenlendi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul merkezli 49 ilde bu sabah yaptığı operasyonlarda toplam 164 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



ANKESÖRLÜ VE KONTÖRLÜ TELEFONLARLA İLETİŞİM

Şüphelilerin, \'mahrem imamlarla\' yapacakları buluşmalar öncesinde, ankesörlü ve kontörlü telefonlarla aranarak kendi aralarında anlaştıkları şifreli bir haberleşme yöntemi kullandıkları ileri sürüldü.



