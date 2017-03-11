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İstanbul merkezli 20 ilde 'FETÖ' ve DHKP-C operasyonu; gözaltılar var

Operasyonda, daha önce meslekten ihraç edildiği öğrenilen bazı polisler gözaltına alındı

11 Mart 2017 13:13

İstanbul'da 'FETÖ' soruşturmasıyla meslekten ihraç edilmiş polislere operasyon düzenlendi. Yine aynı saatlerde DHKP-C'ye de yönelik baskınlar gerçekleştirildi. DHA'nın haberine göre, operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması çerçevesinde hakkında gözaltı kararı çıkarılan 89 şüpheliyi yakalamaya yönelik, 20 ildeki çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, daha önce meslekten ihraç edildiği öğrenilen bazı polisler gözaltına alındı.

Bu arada, İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

3 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi çalışmalar kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde Sultangazi, Okmeydanı ve Küçükçekmece'deki 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün propagandasını yapmaktan aranan E.E, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmada firari olan S.K. ile "anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs" suçundan aranan S.C. gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

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