İstanbul merkezli 16 ilde DHKP-C operasyonu: 79 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın DHKP/C’ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 126 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün İstanbul merkezli 16 ilde yapılan baskınlarda 79 kişi gözaltına alındı.

DHKP-C'ye yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 15 Ekim 2021 tarihinde MİT, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışması ile İstanbul içi 25 ilçede ve 15 farklı şehirde toplam 126 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bugün düzenlenen baskınlarda 79 kişi gözaltına alındı. (DHA)