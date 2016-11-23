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15 Temmuz Darbe Girişimi

İstanbul merkezli 13 ilde 'FETÖ' operasyonu; 40 gözaltı kararı

Operasyon, itirafçı 'FETÖ' üyelerinin verdiği bilgiler doğrultusunda yapıldı

23 Kasım 2016 10:44

'FETÖ'nün "yöneticileri"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 13 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. 17'si kadın 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğünce, Etkin Pişmanlık Yasası'ndan faydalanmak isteyen 'FETÖ' üyelerinin verdiği bilgiler doğrultusunda yapılan teknik çalışma sonucunda, 17'si kadın 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Karar doğrultusunda, 'FETÖ' içerisinde "abi" ve "abla" olarak bilinen "sözde örgüt yöneticileri"ni yakalamaya yönelik İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Kocaeli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Kırşehir, Ordu, Uşak ve Hakkari'de eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyon çerçevesinde aramaların devam ettiği ve bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

 

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