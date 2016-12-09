İstanbul merkezli 12 ilde 'FETÖ' operasyonu; 87 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada aralarından İstanbul Üniversitesi'nden akademisyenlerin de bulunduğu 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis, İstanbul ve 12 ayrı ilde sabahın erken saatlerinde 100 ayrı adrese 87 zanlının yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, Merkez Parti Genel Başkanı Abdurrahim Karslı, İstanbul Üniversitesi’nde görevli Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçentlerin gözaltına alınacağı öğrenildi.

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, gözaltına alınanlar arasında profesör, doçent ve yardımcı doçentler de var. Ayrıca gözaltına alınanlar arasında siyasi parti genel başkanı olan bir öğretim görevlisi de var.