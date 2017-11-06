İstanbul Meets London resim sergisi ikinci kez Londra’da

Celal Sönmez / Londra, 6 Kasım (DHA) - İstanbul Meets London resim sergisi 5 Kasim Pazar akşamı Londra’nın sanat merkezlerinden Brick Lane, 5th Base Gallery de acildi.

Sergi Türkiye ve İngiltere de yasayan ressam, heykeltıraş ve mozaik sanatçılarının eserlerinden oluşuyor. Işık ve renkleri, geometrik desenleri, sürrealisttik hayalleri ve tarih ile kültürün birleşimini konu edinen sergideki yapıtlarla artistik stil, perspektif, duygu dünyası, gizemli kadın portreleri ile tabiat ve deniz aşkının yansıması anlatılıyor.

Ayrıca sergi ile sanatçıların eserlerinin tanıtımının yansıra Türkiye’nin kültürel birikim ve sanatsal zenginliklerini paylaşmak doğrultusunda İngiliz ve İngiltere’de yasayan yabancı toplumlarda Türkiye algısı oluşumunun amaçlandığı belirtiliyor.

Sergide, Atatürk’ün kalpaklı portresini ve Hürrem Sultan portresini mozaikli cam ile

işleyen mozaik sanatçısı Mehmet Hakan Demirok ile Türk kadını ve şapka figürlerini

işleyen ressam Gülay Yüksel’in eserleri büyük ilgi odağı oldu.

Toplam 60 eserin yer aldığı karma sergide, sanatçı, Akın Ekici, Ayla Çıtak, Ayşegül Coles, Gülay Yüksel, Mehmet Hakan Demirok, Metin Güçlü, Patrick Faure, Renk Erbil Martin, Saba Çağlar Güneyli ve Renin Zeynep Şimşek’in eserleri yer alıyor.

Sergiye Türkiye Büyükelçiliği ve KKTC Temsilciliği diplomatları ile çok sayıda sanatçı, sanat eleştirmeni, modacı, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve sanatseverler katildi.

Serginin açılış resepsiyonunda, Londra da yasayan flüt sanatçısı Koza Ünal ve keman sanatçısı Laurence Wheatley katılımcılara essiz bir klasik müzik dinletisi sundular.

Moda ve sanat danışmanı Zeynep Ober`in himayesiyle, Devrim Karabulut`un

organizatörlüğü ve Gülce İlken’in sanat danışmalığında düzenlenen İstanbul Meets London II resim sergisinin sponsorluğunu, Erdoğan Uyar, Enver Kannur, Erdal Koyuncu ve Yağmur Aydoğan üstlendiler.

Sosyal medya etiketi #Istanbulmeetslondon2 olan sergi 5 ve 8 Kasım tarihleri arasında tüm sanatseverlere açık olacak.

(Fotoğraflı)

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