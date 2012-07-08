İstanbul'un küfürbaz martısına Angry Birds'ten kötü haber

Dünyanın en çok indirilen tablet oyun uygulaması ‘Angry Birds’ün yapımcılarından, ‘İstanbul martısı’na kötü haber geldi.

Hürriyet'ten Emre Kızılkaya'nın haberine göre, dünyanın en çok indirilen tablet oyun uygulaması ‘Angry Birds’e (Öfkeli kuşlar), bir ‘İstanbul martısı’ katılacaktı, ama olmadı. Angry Birds oyununun tetiklediği küresel çılgınlık sürerken, bir grup Türk, kendi “öfkeli kuşlarını” yaratıp oyunun üreticisi Finlandiyalı Rovio firmasına tekliflerini sunmuşlardı. ‘Blab İstanbul’ adlı ekibin elinden çıkan “The Beep Bird (Bip kuşu)” sosyal medyada çok konuşuldu. Küçük kanatları yüzünden uçamayan, bu yüzden oyunun “en öfkeli kuş”u olmaya aday bu ‘İstanbul martısı’, suya dalıp küfrederek domuzcukları yok etme özelliğine sahipti. Rovio’nun Espoo şehrindeki merkezinde çalışan iki Türk’ten biri olan Elif Merve Büyükcan, “The Beep Bird’ü sosyal medyada bir arkadaşım benimle paylaştı. Ben de Rovio çalışanlarının kullandığı ortak e-posta adresi üzerinden tüm şirketle paylaştım. Fakat herhangi tepki gösteren olmadı” demişti.

‘Angry Birds için bozuk ağızlı'

Geçen ay şirket merkezini ziyaretimiz sırasında, Hürriyet’e bu konuda açıklama yapmayı reddeden Rovio yetkilileri ise, sonunda sessizliklerini bozdular. Rovio Başkan Yardımcısı Ville Heijari, Hürriyet’e gönderdiği yazılı açıklamada, Türkiye’den taa Finlandiya’ya ve oradan da dünyaya uçmaya hazır ‘öfkeli İstanbul martısı’ için, sonunu ‘internet lisanında gülücükle’ bitirdiği şu ifadeleri kullandı:

“Beep Bird gerçekten de bambaşkaymış. Çok çılgınca bir şey, ama, Angry Birds için biraz fazla bozuk ağızlı! Bence kuşlar konuşmadıkları zaman daha eğlenceli oluyorlar. Çok fazla küfür kullanmadan da duyguları ve öfkeyi ifade edebilirsiniz. Bence burada Beep Bird’in sergilediği tavır daha ilginç. :)”