İstanbul Maratonu'nun basın toplantısı gerçekleştirildi

İSTANBUL,(DHA) -

Bu yıl 40\'ıncısı düzenlenen Vodafone İstanbul Maratonu\'nun basın toplantısı düzenlendi.

Yenikapı Avrasya Sanat ve Gösteri Merkezi\'ndeki toplantı ve fuar açılışına İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Spor İstanbul Genel Müdürü M. Abdulhalim Aksu, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Türkiye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ve çok sayıda davetli katıldı.

\"İSTANBUL MARATONU HER SENE YÜKSELEREK DEVAM EDİYOR\"

Fuar alanını gezdikten sonra açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Uysal, şunları söyledi: \"Dünyada maratonun bu kadar güzel yapıldığı başka bir maraton yoktur herhalde. Asya\'dan Avrupa\'ya geçiyor, Boğaz Köprüsü\'nden geçiyor, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nden geçiyor. Dolayısıyla bütün İstanbulluları bekliyoruz. Maraton İstanbul\'umuzun dünyaya tanıtımı adına güzel bir katkı sunan hem de halkımızı sporla bütünleştirme adına, gençlerimize sporu sevdirme adına, ciddi katkısı olup, herkesi bekliyoruz. Maraton olarak her sene yükselerek devam ediyoruz. İstanbul Maratonu ilerideki dönemlerde de daha üst seviyelere çıkmış olacak. Şimdiden hayırlı olsun.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Basın toplantısından görüntüler

-Mevlüt uysal\'ın açıklamaları

-Detaylar

(FOTOĞRAFLI)