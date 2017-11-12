İstanbul Maratonu'nda zafer erkeklerde Kiprotich, kadınlarda Chepnghetich'in

Anadolu yakasından start alan ve Avrupa yakasında son bulan Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde 2 saat 11 dakikalık derecesiyle Kenya asıllı Fransız atlet Abraham Kiprotich kazandı. Kadınlarda kazanan ise 2 saat 22 dakika 34 saniyelik derecesiyle Ruth Chepngetich oldu.

Erkeklerde Kenyalı Jacob Kendagor 2 saat 11 dakika 27 saniyelik derecesiyle maratonu ikinci, Etiyopyalı Bazu Worku da 2 saat 11 dakika 39 saniyeyle üçüncü sırada tamamladı.

Maraton esnasında down sendromlu 15 yaşındaki Ömer Yıldırım kaybolmuş; en son Dolmabahça Sarayı civarında görülen Yıldırım'ın ablası kardeşinin bulunduğunu ve Fatih Emniyet Müdürlüğü'nde olduğunu bilgidini aktardı.

"Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Vodafone tarafından bu yıl "Çocuklar İçin Koş" temasıyla düzenlenen Vodafone 39'uncu İstanbul Maratonu'na 100 ülkeden yaklaşık 125 bin kişi katıldı. Organizasyonun bu yılki sloganı, "Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz" olarak belirlendi.

Maratonun startını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve çocuklar verdi.

5 ana kategoride koşuldu

1979 yılından bugüne kesintisiz olarak her yıl düzenlenen ve kıtalararası koşulan tek yarış olma özelliğine sahip İstanbul Maratonu, Tekerlekli Sandalye, 42K "Maraton", 15K , 10K, Halk Koşusu olmak üzere 5 ana kategoride koşuldu.

Bir milyon dolar ödül dağıtılacak

Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nda dereceye giren sporculara yaklaşık 1 milyon dolar ödül dağıtılacak.