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Spor

İstanbul maratonunda 111 ülkeden 4 bin 500 çipli sporcu koşacak

İSTANBUL,(DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından 12 Kasım Pazar günü "Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz" temasıyla düzenlenecek Vodafone 39

16 Ekim 2017 15:08

İSTANBUL,(DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından 12 Kasım Pazar günü \"Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz\" temasıyla düzenlenecek Vodafone 39. İstanbul Maratonu\'na bireysel ve kurumsal kayıtlarda geçen yıla göre önemli artış yaşandı. Maratona kayıt yaptıran koşucu sayısı geçen yıla göre %10 artışla yaklaşık 23 bin olurken, şirket ve çalışan sayısı da iki katına çıkarak yaklaşık 300 şirketten 7 bin çalışan olarak kaydedildi. Geçen yıl maratona yaklaşık 21 bin bireysel kayıt yaptırılmış ve 145 şirketten 4 bin civarı çalışan katılmıştı. Diğer yandan, Vodafone 39. İstanbul Maratonu\'nda Türkiye dışında 110 ülkeden 4 bin 500 çipli sporcu koşacak.
Maratonda koşmak isteyenler, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi\'nde (Yenikapı Miting Alanı) 9-11 Kasım tarihlerinde düzenlenecek geç kayıt yaptırabilecek. Sosyal sorumluluk ortaklarından olan sivil toplum kuruluşlarına en az 40 TL bağış yapmak ve 100 TL kayıt ücretini ödemek kaydıyla geç kayıt yaptırmak mümkün olacak. Geç kayıtlar için, maraton (42,195 km), 15 kilometre koşusu ve 10 kilometre koşusu olmak üzere 3 kategoride toplam 2 bin 100 göğüs numarası ayrıldı. Geç kayıtlarla birlikte toplam çipli koşucu sayısının 30 bine ulaşması bekleniyor. Ayrıca Halk Koşusu\'na katılanlar ile birlikte Vodafone 39. İstanbul Maratonu\'nda Asya\'dan Avrupa\'ya 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nden geçecek kişi sayısı yüzbinlere ulaşacak. 
Halk koşusuna kayıtlar ise 30 Ekim Pazartesi günü başlayacak ve İstanbul\'da belirlenen meydanlarda kurulan stantlarda yapılacak. Halk koşusu bu yıl ilk kez Vodafone Park\'ta son bulacak.

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