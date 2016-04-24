İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar Ali Kaya ve Jepchumba

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda elit atletler kategorisinde erkeklerde milli sporcu Ali Kaya, kadınlarda ise Kenyalı Violah Jepchumba birinci oldu.

Yenikapı Miting Alanı'nda başlayıp, Eyüp istikametinden dönüşle yine Yenikapı'da son bulan ve tarihi yarımadada 21 kilometreden oluşan parkurda koşulan elit kategoride 10 ülkeden 40'ı erkek 19'u kadın olmak üzere 59 atlet yarıştı. Türkiye'yi bu kategoride 16 erkek ile 8 kadın atlet temsil etti.

Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor AŞ Genel Müdürü İsmail Özbayraktar ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk'un startını verdikleri yarış sonunda erkeklerde Kenya asıllı Avrupa şampiyonu milli atlet Ali Kaya, 1.00.13'lük derecesiyle birinciliği kazandı. Yarışta Eritre'den Zersenay Tadese, 1.00.28'lik derecesiyle ikinci, Kenya'dan Leonard Kipkoech Langat ise 1.00.37'yle üçüncü sırada yer aldı.

Ali Kaya ayrıca, birinci bitirdiği yarışta İstanbul parkurunun en iyi derecesini tekrarladı. Geçen yılki yarışta Kenyalı sporcu Evans Kiplagat da aynı dereceyle birinciliği kazanmıştı.

Kadınlarda ilk sıra Kenyalı Jepchumba'nın

Kadınlarda birinciliği ise Kenyalı atlet Violah Jepchumba kazandı.

Violah Jepchumba'nın 1.08.16'yla birinci bitirdiği yarışta, ikinci ve üçüncü sırayı Etiyopyalı atletler aldı. İkinciliği 1.09.37'yle Meskeram Assefa, üçüncülüğü 1.09.47'yle vatandaşı Amane Gobena Gemeda elde etti.

Bu arada yarışı birinci sırada bitiren Jepchumba'nın elde ettiği derece, geçen yılki derecenin gerisinde kaldı. Kadınlarda geçen yıl birinci olan Kenyalı Gladys Chereno, yarışı 1.06.42'lik derecesiyle tamamlamıştı.

Organizasyonda ayrıca 10,5 kilometrelik çeyrek maraton, 21,5 kilometreden oluşan bayrak yarışı ve şirketlerin kendi koşu takımlarıyla yer aldıkları "Business Maraton" yarışları da düzenlendi.

Dünya rekoru gelmedi

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu parkurunda, dünya rekoru hedefi için bu yıl yeni düzenlemeler yapılmasına rağmen rekor kırılamadı.

Rakım farkı bulunmayan ve dünyanın en düz ve hızlı parkurlarından biri olacak şekilde hazırlanan yarış alanında sporcular, yeni dünya rekorunun sahibi olmak için mücadele etmelerine rağmen bu amaçlarına ulaşamadılar.

Ödüller

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda erkek ve kadınlarda birinci olan atletler, onar bin dolar kazandı.

Yarı maratonda ayrıca erkek ve kadınlarda ikinciliği kazanan sporcular beşer bin dolar, üçüncüler ise üçer bin dolar ödül aldı.

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını, Mehmet Baykan, İsmail Özbayraktar ve Ender Buruk takdim etti.