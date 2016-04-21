İstanbullular dikkat, bugün bu yollar kapalı olacak

İstanbul’da, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ve Vodafone Yarı Maratonu’nun 24 Nisan Pazar günü yapılacak olması nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak ve İDO seferleri de yapılmayacak.

52’inci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu saat 11.40’da Beşiktaş’taki İskele Meydanın’dan start alacak. 130 kilometrelik yarışın Sultanahmet’teki At Meydanı’nda saat 15.00 gibi bitmesi tahmin ediliyor.

Kapalı olacak yollar açıklandı. Bu nedenle Beşiktaş, Barbaros Bulvarı, Boğaziçi Köprüsü’nün bir şeridi, buradan Beykoz’a uzanan sahil yolu şeridi, Beykoz Belediyesi’nin önü, Akbaba Köyü, Beykoz Korusu, Poyrazköy yolu, gidiş ve dönüşlerde, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Balat Hastanesi geçiş güzergahı, Atatürk Bulvarı, Bozdoğan Su Kemeri Güzeragahı gidiş-dönüşler, Çatladıkapı dönüşleri, KüçükAyasofya Caddesi, Torun Caddesi ve bu güzergahı müteakip At Meydanı 08.30-16.00 saatleri araında trafiğe kapatılacak.

Vodafone Yarı Maratonu güzergahında kapanacak yollar

Öte yandan Vodafone Yarı maratonu nedeniyle de Yenikapı- Eyüp dönüşünde finish noktası tekrar Yenikapı olarak belirlendi. 24 Nisan Pazar günü Yenikapı-Eyüp arasındaki güzergah trafiğe kapalı olacak. Vodafone Yarı-Maratonu’nun startı elit atletler için 09.00, diğer atletler için saat 09.30’da verilecek. Yarışın tahmini bitiş saati 11.00 sularında olacak, 12.00’de ise ödül töreni yapılacak.

Bisiklet turunda da Beşiktaş, Barbaros Bulvarı, Boğaziçi Köprüsü, Beykoz, Kuleli Askeri Lisesi, Galata Köprüsü, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Balat, Atatürk Bulvarı, Bozdoğan Su Kemeri, Çatladıkapı, Küçük Ayasofya Caddesi, Torun Caddesi, Sultanahmet At Meydanı bisikletçilerin geçtikleri sırada trafiğe kapatılacak.

İstanbul Deniz Otobüsleri’nden ise yapılmayacak olan seferler açıklandı:

24-04-2016 07:45 Yenikapi – Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

24-04-2016 07:45 Yalova – Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot

24-04-2016 09:45 Yenikapi – Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

24-04-2016 09:45 Yalova – Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot

24-04-2016 11:45 Yenikapi – Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

24-04-2016 11:45 Yalova – Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot

24-04-2016 11:45 Yalova – Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot