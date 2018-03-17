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Yaşam

İstanbul Maltepe'de trafik kazası: 1 ölü

D100 karayolu Altıntepe mevkisinde trafik bir süre tek şeritten verildi

17 Mart 2018 14:29

İstanbul'un Maltepe ilçesinde hafriyat kamyonuna çarpan sebze yüklü kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

D100 karayolu Altıntepe mevkisi Ankara istikametinde Altıntepe yönüne seyreden Ahmet Kandemir'in (21) kullandığı 26 SU 617 plakalı sebze yüklü kamyon, emniyet şeridinde park halinde olduğu öğrenilen Sinan Başak idaresindeki 34 JC 6274 plakalı hafriyat kamyonuna arkasından çarptı. Kazada sürücülerden Kandemir araçta sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Ahmet Kandemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayı öğrenerek olay yerine gelen Kandemir'in yakınları sinir krizi geçirdi. Olay nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan trafik, kazaya karışan aracın çekilmesinin ardından normale döndü.

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