Aşı karşıtı Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı: Maltepe'de mitinge izin vermeyen kaymakamın görev yeri değişti

İstanbul Maltepe’de 11 Eylül’de düzenlenen aşı karşıtı miting başvurusuna 3 Ağustos’ta ‘uygun görülmemiştir’ yazısıyla reddeden kaymakam Meftun Dallı’nın 20 Ağustos’ta Kocaeli’nin Derince ilçesine tayin edildiği ortaya çıktı. Kaymakam Dallı’nın tayinini ret kararına bağlayan aşı karşıtı mitingi organize eden isimler arasında yer alan Anadolu Birliği Partisi (ABP) Genel Başkanı Bedri Yalçın, “Bize izin vermeyen Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı’nın aynı ay içinde verilen bir kararla görev yeri değişti, Kocaeli’nin Derince ilçesinde göreve başladı” dedi.

İstanbul Maltepe’de ‘Büyük Uyanış’ adıyla 11 Eylül’de yapılan aşı karşıtı miting başvurusuna Kaymakam Meftun Dallı 3 Ağustos’ta ‘uygun görülmemiştir’ yazısıyla reddetti.

Kaymakam Meftun Dallı’nın 20 Ağustos’ta Kocaeli’nin Derince ilçesine tayin edildiği ortaya çıktı.

Maltepe Kaymakamlığı tarafından izin verilmeyen mitingin, İstanbul Valiliği’nden alınan onayla gerçekleştirildiğini belirten Anadolu Birliği Partisi (ABP) Genel Başkanı Bedri Yalçın, mitingi yapabilmek için uzun süren bürokratik engelleri aştıklarını söyledi. Yalçın, “Miting yapmak anayasal hakkımız” diye konuştu.

“Kaymakam bize karşı karar aldı, Vali ise hakkımızı verdi”

Yapılan görev değişikliğini, Maltepe Kaymakamlığı’nın mitinge ret kararı vermesine bağlayan Yalçın, “Kaymakam miting talebimize olumsuz yanıt verdi. Siyasi Partiler Kanunu’na göre izin vermek zorunda. Belirli bir süre erteleyebilir ama sonuçta miting yapmak anayasal hakkımız. Kaymakam bize karşı karar aldı, vali ise hakkımızı verdi. Bize izin vermeyen Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı’nın aynı ay içinde verilen bir kararla görev yeri değişti, Kocaeli’nin Derince ilçesinde göreve başladı” dedi.

Başka yerlerde de yapılacak

"Amacımız aşıyla ilgili dayatmalara karşı gelip hakkımızı aramak” diyerek aşı karşıtı mitinglerin farklı illerde devam edeceğini de duyuran Yalçın, “Türkiye’ye yeni bir kapı, yeni bir ufuk açmak istiyoruz” şeklinde konuştu.