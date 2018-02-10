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Yaşam

İstanbul maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Galatasaray-Antalyaspor maçı nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

10 Şubat 2018 20:21

Süper Lig'de Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanacak maç nedeniyle 12 Şubat Pazartesi günü bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 12 Şubat'ta saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Antalyaspor müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak. 

Bu kapsamda, saat 17.00'den itibaren güney yan yolda bulunan İSPARK otopark alanı dolana kadar, TEM kuzey yan yoldan güney yan yola dönüş varyantı araç trafiğine açık olacak. Otopark dolduktan sonra dönüş varyantı araç trafiğine kapatılacak ve alternatif olarak sürücüler, TEM kuzey yan yol Okmeydanı dönüşleri-TEM güney yan yol bağlantı yolunu kullanacak.

Maç başladığında TEM kuzey yan yolu araç trafiğine kapatılacak, TEM kuzeye doğrudan ve TEM kuzeyden güney varyantına akım verilecek. TEM kuzey yan yol araç trafiği kesildiği zaman TEM kuzeyden güneye bağlantı varyantı araç trafiğine açılacak.

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