İstanbul-Londra hattında karşılıklı uçuşlar 11 Haziran’da başlıyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ara verilen Türkiye-İngiltere karşılıklı uçuşları 11 Haziran’dan itibaren yeniden başlıyor.

İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği İstanbul-Londra hattında Türk Hava Yolları (THY) ve AnadoluJet’in karşılıklı her gün ayrı ayrı birer uçuş gerçekleştireceğini duyurdu. THY’nin uçuşları İstanbul Havalimanı’ndan Londra Heatrow Havalimanı’na; AnadoluJet’in uçuşları ise İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Londra Stansted Havalimanı’na karşılıklı yapılacak.

Büyükelçilik’ten yapılan açıklamaya göre Türk vatandaşları ve Türkiye’de oturumu bulunan İngiliz vatandaşları bu uçuşlar ile İstanbul’a gelebilecek. Büyükelçilik, bu kişilerin dışındaki yolcuların uçuşlardan yararlanıp yararlanamayacağı konusunda ise bilgisi bulunmadığını açıkladı.

Türkiye’ye varışta tüm yolcular termal kameradan geçecek ve ateşleri ölçülecek. Koronavirüs belirtisi taşıyanlar Sağlık Bakanlığı tarafından gözlem altına alınacak. Belirti göstermeyenler ise evlerine gidebilecek ancak iki hafta boyunca takipleri yapılacak.