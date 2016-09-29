İstanbul LGBTİ’nin ofisine ‘muhafazakârlık’ tahliyesi!

İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği’nden Beyoğlu Öğüt Sokak’taki ofislerini mülk sahibi, dernek çalışmalarını tasvip etmediği gerekçesiyle boşaltmaları istedi.

Bianet’ten Çiçek Tahaoğlu’na konuşan derneğin yönetim kurulu üyesi Kıvılcım Arat, yeni tadilat yaptırdıkları bu daireyi terk etmeyeceklerini söyledi. Arat şöyle konuştu:

“Ben bu durumu son dönemde yaşananlara bağlıyorum. Kurulduğumuz günden beri aynı ofisi kullanıyoruz. OHAL’le birlikte tüm alanlarda alternatif çalışmalar yapan kurumlar baskı yaşıyor. Biz de yedi yıldır sorun yaşamadığımız yerden muhafazakarlık bahane edilerek çıkartılmaya çalışılıyoruz.

“Kiramızı yatırdık, mülk sahipleri istiyorsa mahkemeye başvursun. Bulunduğumuz yeri terk etmeyeceğiz.”

Kırancı: İyi bir insandı

Dernek Başkanı Ebru Kırancı, yaşananları şöyle aktardı:

“Dairenin sahipleri iki kişi. Biri avukat. Avukat olan bugün için bizden bir randevu talep etti. Daireyi bize o vermişti, iyi bir insan.

“Bugün bize dedi ki; ‘Ben avukatım, demokrat bir insanım. Ama ortağım muhafazakar bir insan ve sizin burada kalmanızı kesinlikle istemiyor, çıkmanızı istiyor’.

“Yani diğer mal sahibi, cinsiyet kimliğimiz ve cinsel yönelimimizden, derneğin çalışmalarından rahatsızmış. Avukat olan ortağı ise benim bir trans kadın olarak eğitime geri dönmemi ve ikinci sınıfa geçmemi tebrik etti.”

“Gerekçeye aşinayız: Muhafazakârlık”

İstanbul LGBTİ’nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

“7 yıldır faaliyet yürüttüğümüz dernek ofisimizden bugün itibari ile atılmak isteniyoruz. Gerekçe ise 10 kusur yıldır aşina olduğumuz Muhafazakarlık. Mal sahibi bu gerekçe ile kendine ait olan binada bu tarz faaliyetlere izin vermeyeceğini bildirdi.

“Bir kez daha deklare ediyoruz! Bu tarz faaliyet dediğiniz şey eşitlik ve özgürlük mücadelesidir. Ve bizler tek kişi kalsak dahi bu düşten vazgeçmeyeceğiz! Homofobiyi, transfobiyi, kapitalizmi, faşizmi, ırkçılığı ve cinsiyetçiliği yok edene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz!”

İstanbul LGBTİ hakkında

2007’de trans aktivistler tarafından kurulan İstanbul LGBTİ, 2011’de dernekleşti.

Transların sorunları üzerine yoğunlaşan dernek translara psikolojik destek ve danışmanlık sağlıyor.

Dernek 2010 yılında Türkiye’nin ilk Trans Onur Yürüyüşü’nü düzenledi. Trans Onur Yürüyüşü, o günden bu yana her sene tekrarlanıyor.

Dernek, 2013’ten beri, halihazırda barınacak yeri olmayan translar, Kuzey-Afrika ve Ortadoğu’da şiddet tehdidi altında olan trans ve LGBTİ mülteciler ve sığınmacılara kapılarını açan Trans* Evi projesini de yürütüyor.