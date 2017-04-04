İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası gönüllülerini arıyor

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası hazırlıkları son sürat devam ediyor. Haziran ayında yapılacak haftanın hazırlıklarında yer almak isteyenler yarın (5 Nisan) Feminist Mekan’da bir araya geliyor.

Kaos GL'de yer alan habere göre, Kasım 2016’dan beri bir araya gelen İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komisyonu, bir kez daha haftanın parçası olmak isteyenlere çağrı yaptı. Komisyon, 5 Nisan saat 19.00’da Feminist Mekan’a bekliyor.

Komisyonun çağrısı şöyle:

“İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası, bağımsız bir iradeyle, her sene yenilenen kadrosuyla, çok sesli ve çok fikirli kalabalıkların eseri olmaya devam ediyor.

“Paneller, atölyeler, partiler, oyunlar, ödül töreni, piknik, Onur Yürüyüşü... Yapılacak çok iş var.

“Bu sene hazırlıklara diğer senelerden daha erken başladık çünkü Onur Haftası'nda daha planlı ve örgütlü olmak istiyoruz.

“Bu sene ve ondan önceki sene maruz kaldığımız polis şiddeti, hukuksuz uygulamalar ve gözaltılara karşı verdiğimiz hukuki mücadeleyi sürdürdüğümüzü ve hala takipçisi olduğumuzu belirtmek isteriz.

“Bunu bu sene 25 yıllık örgütlü mücadelemizde olduğu gibi, hep birlikte verdiğimiz gönüllü emekle, birlikte uçuracağımız fikirlerin, yaratıcı çözümlerin sayesinde aşabileceğimize inanıyoruz. Onur Haftası'nın senin fikirlerine ve emeğine bu sene de her sene olduğu gibi ihtiyacı var!”

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