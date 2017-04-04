T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası gönüllülerini arıyor

"Yapılacak çok iş var"

04 Nisan 2017 21:48

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası hazırlıkları son sürat devam ediyor. Haziran ayında yapılacak haftanın hazırlıklarında yer almak isteyenler yarın (5 Nisan) Feminist Mekan’da bir araya geliyor.

Kaos GL'de yer alan habere göre, Kasım 2016’dan beri bir araya gelen İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komisyonu, bir kez daha haftanın parçası olmak isteyenlere çağrı yaptı. Komisyon, 5 Nisan saat 19.00’da Feminist Mekan’a bekliyor.

Komisyonun çağrısı şöyle:

“İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası, bağımsız bir iradeyle, her sene yenilenen kadrosuyla, çok sesli ve çok fikirli kalabalıkların eseri olmaya devam ediyor.

“Paneller, atölyeler, partiler, oyunlar, ödül töreni, piknik, Onur Yürüyüşü... Yapılacak çok iş var.

“Bu sene hazırlıklara diğer senelerden daha erken başladık çünkü Onur Haftası'nda daha planlı ve örgütlü olmak istiyoruz.

“Bu sene ve ondan önceki sene maruz kaldığımız polis şiddeti, hukuksuz uygulamalar ve gözaltılara karşı verdiğimiz hukuki mücadeleyi sürdürdüğümüzü ve hala takipçisi olduğumuzu belirtmek isteriz.

“Bunu bu sene 25 yıllık örgütlü mücadelemizde olduğu gibi, hep birlikte verdiğimiz gönüllü emekle, birlikte uçuracağımız fikirlerin, yaratıcı çözümlerin sayesinde aşabileceğimize inanıyoruz. Onur Haftası'nın senin fikirlerine ve emeğine bu sene de her sene olduğu gibi ihtiyacı var!”

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

ETİKETLER

istanbul lgbtonur haftasıgönüllü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24