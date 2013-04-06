İstanbul Lale Festivali başladı



İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 8. İstanbul Lale Festivali, Emirgan Korusu'nda düzenlenen resmi açılış töreniyle başladı.

İstanbul'un çevre köylerinde ve Konya-Çumra'da başlatılan ''Alım Garantili Çiçek Yetiştirilmesi'' projesi kapsamında bu yılki festival için 70 türü ağırlıklı olmak üzere 270 türde 14 milyon 420 bin lale soğanı dikildi.

Hafta sonunu ve güzel havayı fırsat bilen İstanbullular, çocuklarıyla birlikte, Emirgan Korusu'nda adeta renk cümbüşü oluşturan lalelerin arasında keyifli vakit geçirdi.

İstanbul dışından gelen bazı vatandaşlar da gezmek için Emirgan Korusu'nu tercih etti.

Çok sayıda vatandaşın fotoğraf çektiği ve çektirdiği, yanında getirdiği yiyecekleri laleler arasında yediği Emirgan Korusu, evlenecek çiftlerin de uğrak yeri olma özelliğini sürdürdü.

Ashton, "Sorunun özü konusunda tarafların pozisyonunun birbirinden çok uzak olduğu ortaya çıktı" dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yadımcısı Sergey Riabkov da "Malesef anlaşma sağlanamadı ve hala kritik bir noktadayız" dedi.

AFP ajansına göre Riabkov, bir sonraki görüşmeler için yer ve zamanın belirlemnmediğini söyledi.

Said Celili Perşembe günü İran'ın uranyum zenginleştirmeye hakkı olduğunu söylemişti.

Kazakistan'da Şubat'ta yapılan görüşmelerde aynı ülkeler İran'ı uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden vazgeçmesini ayrıca stoklarında uranyum bulundurmamasını istemişti.

Bu ülkeler ayrıca, Tahran'a uranyum zenginleştirme programını yürüttüğü yeraltındaki Fordo tesisini kapatması çağrısında bulunmuştu.

Bunun karşılığında Tahran'a ekonomik yaptırımların hafifletileceği açıklanmıştı.

Yaptırımlar nedeniyle İran'ın ekonomisi zor durumda. Ülkenin petrol gelirleri ciddi ölçüde azalırken, İran riyalinin değeri düşmüş ve işsizlik tırmanmıştı.