İstanbul'da havalar Kuzey Kutbu'ndan bile daha soğuk

Yılın bu zamanlarındahava sıcaklığının sıfırın altında olması gereken Kuzey Kutbu’ndaki termometreler bugün 2 santigrat dereceyi gösterdi. Düşük basıncın etkisindeki sıcak havanın yöneldiği Kuzey Kutbu'ndaki hava sıcaklığı, -1.3 derecenin görüldüğü İstanbul'dan daha sıcak oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, meteorologlar geçen hafta Britanya adası ve Güney Batı Amerika’yı etkisi altına alan fırtınaların Çarşamba günü İzlanda’ya ulaşarak burada normal dışı bir düşük basınç alanı yaratarak orta enlemlerdeki sıcak havanın kuzeye yönelmesine neden olduğunu açıkladı.

Uzmanlar, bu hava sisteminin Eylül ayından bu yana Güneş’in doğmadığı Kuzey Kutbu’nda sıcaklıkların normalin 50 derece üstüne çıkmasına ve bugün, kısa süreliğine de olsa 2 dereceye ulaşmasına neden olacağını söyledi.

Tarihte ilk kez yaşanıyor

The Atlantic’e konuşan meteorolog Eric Holthaus, Kuzey Kutbu’nda sıcaklığın Aralık-Nisan ayları arasında donma noktasının üzerine çıkmasının şaşırtıcı bir anomali olduğunu ve şu anda hayatta olan hiçbir uzmanın daha önce böyle bir durumla karşı karşıya kalmadığını söyledi. Uzmanlar, benzer bir durumun tarihte sadece bir kez yaşandığını dile getiriyor.

Birçok uzman bu ve benzeri sıra dışı doğa olaylarının insanların neden olduğu küresel ısınmanın bir sonucu olduğunu belirtiyor. Gerekli önlemler alınmadığı sürece bu tip yıkıcı sonuçları olabilecek iklim değişimlerinin gelecekte sık sık görüleceği belirtiliyor.