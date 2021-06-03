İstanbul Kültür Üniversitesi'ne yeni rektör

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal atandı.

Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Akkartal, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim görevlisi olarak görevine devam ediyordu.

Hanife Öztürk Akkartal kimdir?

Hanife Öztürk Akkartal , 1964 yılında Biga’da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1985 yılında mezun oldu ve Ticaret Hukuk Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktorasını tamamladıktan sonra, 1989-1991 yıllarında DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) burslusu; 2005-2006 yıllarında Alexander von Humboldt burslusu olarak Almanya’da akademik çalışmalarda bulundu.

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görevine devam eden Akkartal, aynı zamanda İstanbul Barosu ve Köln Barosu’nda kayıtlı avukat olup; ulusal ve uluslararası uyuşmazlıklarda hakem ve bilirkişi olarak görev almaktadır.