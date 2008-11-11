İstanbul 'Kültür Başkenti' olmaya hazır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Turizm Atölyesi Koordinatörü Tülin Ersöz, 2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti hedefine yönelik çalışmalara bugünden başlandığını açıkladı.



İngiltere'de Dünya Turizm Fuarında stand açan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin turizmle ilgili proje çalışmalarını yürüten Turizm Atölyesi Koordinatörü Ersöz, İstanbul Belediyesinin turizmin gelişmesine verdiği önemi vurgularken, Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın göreve geldiğinin 7. gününde 59 kişilik turizm platformunu oluşturmasının, bunun en önemli göstergesi olduğuna işaret etti.



Platform çatısı altında 5 ayrı komisyon oluşturduklarını, toplantılar düzenlediklerini, halka açık ofisler kurduklarını anlatan Ersöz, İstanbul'da turizme katkı sağlamak isteyen herkesin projelerini kendilerine sunabildiğini ve bunların arasında başkan ve ilgili birimlerin onayını alanların uygulamaya konulduğunu belirtti.



Bu projelerin yanı sıra kendilerinin de birçok sokağın yenilenmesini öngören iyileştirme çalışmaları yaptıklarını, bu çerçevede pek çok sokakta evlerin cephelerinin yenilenmesinden, altyapı sorunlarının giderilmesine, aydınlatmaya kadar detaylı bir yenileme yapıldığını ifade eden Ersöz, bütün bu çalışmaları bu sokaklarda yaşayanlarla, otel sahipleri, işletmeciler ve halkla birlikte yürüttüklerini söyledi.



İstanbul marka kent



İstanbul'un marka bir kent haline geldiğini, bunu iyi kullanmak istediklerini kaydeden Ersöz, bu amaçla hedeflerini belirlediklerini, bunları sırasıyla yerine getirmeye çalıştıklarını bildirdi.

Çalışmalarının uluslararası boyutlarını fuarlar aracılığıyla sağlamaya çalıştıklarını, bugüne kadar yaklaşık 15 fuara katıldıklarını ifade eden Ersöz, Berlin Fuarında 186 ülke arasında ülkesini ve kentini en iyi tanıtma ödülünü aldıklarını hatırlattı.



Tanıtım açısından İstanbul'da organize edilen sanatsal etkinliklerin önemli yer tuttuğunu bildiklerini söyleyen Tülin Ersöz, İstanbul'un deniz, güneş kumla değil, binlerce yıllık tarihsel birikimiyle büyük potansiyele sahip olduğunu belirtti. Ersöz, İstanbul'un pek çok önemli performanslara ev sahipliği yaptığına işaret etti, bunlar arasında yer alan Dizayn Week tasarım fuarının İstanbul'un önemli bir potansiyelini daha ortaya çıkartmaya yardımcı olduğunu kaydetti. Ersöz, "İstanbul'un gelecek 10 yılda tasarımda dünya kenti olmasını istiyoruz" dedi.

İstanbul'un daha şimdiden dünyadaki önemli 11 tasarım kenti arasına girdiğini söyleyen Ersöz, 2009 yılı için hedeflerinin İstanbul'a iyi bir turist kitlesi çekmek olduğunu ifade etti.



"Bize kültür-sanattan anlayan bir turist kitlesi lazım" diyen Ersöz, bu çerçevede bir diğer önemli projelerinin de bütün dünyada göçmen kuşların toplanıp dağıldığı yerler arasında önemli yer tutan Çamlıca Ümraniye bölgesini önemli turistik cazibe merkezi haline getirmek olduğunu bildirdi.



Ersöz, kuşların hareketlerini izlemeye meraklı pek çok yabancı turistin bu amaçla uzun süreli İstanbul'a geldiklerine dikkati çekti, bölgede kuş turizmini hızlandırmak için projeler hazırladıklarını, bu amaçla gözlem istasyonları, kuş müzeleri, araştırma merkezleri ve kütüphaneler kurmak için harekete geçtiklerini anlattı.



Topbaş'ın, belediye bünyesinde ilk turizm birimini kuran belediye başkanı olduğunu da belirten Ersöz, İstanbul'un tanıtımıyla ilgili her türlü broşür ve dokümanda 2010 Avrupa Kültür Başkenti logosuna da yer verdiklerini, 2010 yılı hedefine yönelik çalışmalara bugünden başladıklarını bildirdi.



"2010 yılında İstanbul'un 10 milyon turisti ağırlayan bir kent olabilmesi için büyük projelerimiz var" diyen Ersöz, bunlar arasında altyapı projelerinin önemli yer tuttuğunu ifade etti.

Ersöz, İstanbul'un Avrupa Kültür Başkenti olmasıyla birlikte turist sayısının da artacağına işaret ederek, sadece Anadolu yakasında halen 16 otelin yapılmakta olduğunu, ama bununla da yetinmeyip İstanbul ve çevre ilçelerin halkından evlerini turizme açmalarını isteyeceklerini söyledi.