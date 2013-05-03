İstanbul, kuklalara ev sahipliği yapacak

Dünyanın en seçkin kuklalarını İstanbul’da buluşturan Uluslararası İstanbul Kukla Festivali bu yıl 16’ncı yılını 15 farklı ülkeden seçkin grubun 30 değişik gösterisini ağırlayarak kutluyor.

Bu yıl 16'ncısı düzenlenecek festivalde, masa kuklasından ipli kuklaya, Japon kültürüne ait Bunraku'dan el kuklasına, gölge oyunundan video performanslarına kısacası gelenekselden moderne, kuklanın binbir türü sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Festival Yönetmeni Cengiz Özek, Türkiye'de köklü bir kukla geleneği bulunduğunu ancak Anadolu folkloründeki kukla örneklerinin zamanla yok olduğunu belirtti.

Sadece İstanbul folkloründe yer edinen Karagöz ve Hacivat'ın varlığını kısıtlı şartlarda sürdürmeye devam ettiğini anlatan Özek, 16 yıl önce temelleri atılan Uluslararası İstanbul Kukla Festivali'nin de "Hacivat ve Karagöz"den hareketle serüvenine başladığını söyledi.

Önceki yıllardaki gibi bu yıl da 8-19 Mayıs'ta kukla severlerin İstanbul'da bir araya geleceğini ifade eden Özek, 15 ülkeden festivale katılacak 30 grubun 60 gösteri sahneye koyacağını bildirdi.

Festivale Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden de önemli kukla sanatçılarının katılacağını dile getiren Özek, şöyle devam etti:

'İngiltere'nin ipli kukla tekniğindeki varyete şovu 'İpli Böcek Sirki', İspanya'nın dünyanın en iyi ipli kukla oynatan kuklacısı kabul edilen Jordi Bertran'dan 'Antoloji', İtalya'nın hayal ve gerçek arasında fantastik çalışması 'Talita Kum', Meksika'nın Karagözü anımsatan gösterisi 'Kaplan', Hindistan'ın ipli kuklasının bütün renklerini taşıyan 'Kathpuli', Norveç'in kukla ve tiyatro dünyasını bir araya getiren ustalık çalışması 'Açlık', Romanya'nın 3D formatındaki çalışması 'Compagnon de route', Avusturya'nın serbest kukla tekniğini kullanarak gerçekleştirilen gösterisi 'Dünya İle İlgili Her Şey', Bulgaristan'dan 'Halk Ezgileri', Hollanda'dan 'Mask, Kukla ve Pandomim', Yunanistan'dan masa kuklası tekniğindeki 'Fakirismata'yla kuklaseverleri renkli bir festival bekliyor.'



Festivalin, Almanya-Fransa-İsviçre ortak yapımı Hotel De Rive adlı oyunla 10 Mayıs'ta Fransız Kültür Merkezi'nde başlayacağı bilgisini veren Özek, 'Gösteri, heykeltıraş Giometti'nin heykellerinden yola çıkılarak hazırlanmış kuklalarla, oyunculuk ve kukla oynatımıyla festivalin göz bebeği olmaya aday' diye konuştu.

Özek, İstiklal Caddesi'nin gelenekselleşmiş Beyoğlu tramvayının festival boyunca, fotoğraf sanatçısı Mauro Foli'nin kukla ve kuklacı fotoğraflarına ev sahipliği yapacağını da sözlerine ekledi.