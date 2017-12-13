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İstanbul Kudüs Platformu üyelerinden protesto

Cansel KİRAZ - Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Kudüs Platformu üyeleri, Şişli Harbiye'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına ilişkin kararını protesto etti

13 Aralık 2017 16:52

Cansel KİRAZ - Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Kudüs Platformu üyeleri, Şişli Harbiye\'de, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasına ilişkin kararını protesto etti. 
\"Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir\" yazılı bir pankart açan ve yüzlerinde Mescid-İ Aksa\'nın fotoğrafının bulunduğu maskeler bulunan grup üyeleri sık sık tekbir getirdi. Kalabalık, \"Müslüman uyuma Kudüs\'e sahip çık\", \"Katil İsrail Filistin\'den defol\", \"Cenk, cihat, şehadet\" şeklinde sloganlar da attı. İstanbul Kudüs Platformu adına açıklama yapan Şemsettin Özdemir, \"Amerika\'nın keyfi olarak 20 sene önce alıp, bugün uygulamaya koyduğu Kudüs\'ü resen Siyonist İsrail\'in başkenti yapma kararını kendi adımıza, milletimiz adına, insanlık adına şiddetle lanetliyoruz ve İslam Konferansı İşbirliği ekibi açısından burada alınacak kararlarda,  bu kararların kesinlikle reddedilmesi gerektiği, bunun açıkça ortaya konulmasını ilan ediyoruz. Bu kabul edilemez. Kudüs önce Filistinlilerin başkentidir. Bu açıdan bu İslam Konferansı\'nın daha önce kabul ettiği bir gerçektir. Mutlaka Kudüs\'ün statüsü korunmalı; çünkü Kudüs tarih boyunca samimi müminlerin,  Müslüman insanların en önemli merkezidir. Asırlarca burada söz sahibi olunmuştur. Resen keyfi uygulamalarla büyük güçlere dayanarak İsrail\'e peşkeş çekilemez\" dedi. 

\"İSRAİL\'E KARŞI BİR ÇAĞRIDA BULUNDUK\"
İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi\'nde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a bir mektup gönderdiklerini belirten avukat Cihat Gökdemir, \"Bugün mektup kendisine iletildi. O mektupta Kudüs\'ü işgal eden, Filistin\'i işgal eden, Müslümanların kutsal topraklarında Müslümanlara kadın, çocuk, erkek demeden her türlü işkenceyi, kötü muameleyi  insan haklarına aykırı bir şekilde uygulayan İsrail\'e karşı bir çağrıda bulunduk. İsrail,  uluslararası hukuka ters bir şekilde Birleşmiş Milletler\'in şimdiye  kadar almış olduğu kararların hiçbirine uymayarak İsrail\'deki, Filistin\'deki ve İslam topraklarındaki işgalini devam ettiriyor. Bu anlamda BM\'nin ve Amerika\'nın şimdiye kadar uluslar arası hukuku çiğnemiş olduğu, hiçbir kuralı yerine getirmediği, aldığı kararı uygulamadığı artık göz önünde. Bu yüzden ilk kuruluş amacı Kudüs olan İslam İşbirliği Teşkilatı\'nı en azından bu kararları uygulamaya davet ettik\" diye konuştu. Açıklamanın ardından grup olaysız dağıldı.   

(FOTOĞRAF)

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