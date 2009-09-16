İstanbul Kongre Merkezi açılıyor

Türkiye'nin en büyük kongre ve kültür merkezi yarın açılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen ve "Türkiye’nin en büyük kongre ve kültür merkezi" olduğu bildirilen "İstanbul Kongre Merkezi" yarın açılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "İstanbul Kongre Merkezi"nin açılışını yarın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Başkan Kadir Topbaş’ın gerçekleştireceği bildirildi. 2010 Avrupa Kültür Başkenti seçilen İstanbul’da, kentin kültürel geçmişini öne çıkaran projelerin yanı sıra geleceğe yönelik projelerin de gün saydığı ifade edildi.

"İstanbul Kongre Merkezi"nde ilk olarak Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası yıllık toplantılarının yapılacağı, toplantıya yaklaşık 20 bin kişinin katılmasının beklendiği vurgulandı.

Trafik yer altına alındı

19 bin metrekarelik alanda inşa edilen "İstanbul Kongre Merkezi", ulusal ve uluslararası platformda hizmet verecek. "İstanbul Kongre Merkezi"ni trafikten arındırmak ve bütünlüğü sağlamak için bir tünel de yapıldığı belirtilen açıklamada, tünelin üzerinde çok amaçlı sergi alanlarının oluşturulduğu kaydedildi.

Yer altına alınan trafiğin geçtiği tünelin toplam uzunluğunun 485 metre olduğu, bu alanda sadece acil durumlar için kullanılacak servis yolu bağlantısının yapılacağı ifade edildi.

Muhsin Ertuğrul Sahnesi de yeniden inşa edildi

İstanbul Kongre Merkezi"nde modern şekilde yeniden inşa edilen Muhsin Ertuğrul Sahnesi ile Açık Hava Tiyatrosu’nun yanı sıra çok amaçlı salonlar da yer alıyor. Toplam 5 kattan oluşan ve 600 seyirci kapasiteli Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu’nda, sanatçı odaları, fuaye, kafeterya ve kütüphane bulunuyor.

Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nun aynen korunduğu, yeni bir sanat ve kültür merkezi anlayışıyla, "denize açılan meydan" konseptinin oluşturulduğu vurgulandı. Bu kapsamda Açık Hava Tiyatrosu önünde oluşturulacak meydan ile üst kattaki Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu’nu da içine alan meydan arasındaki yeşil bandın korunacağı ifade edildi.

330 milyon liraya mal oldu

Açıklamaya göre, temeli 14 Şubat 2008 tarihinde atılan ve 7 katı yeraltında, 5 katı yer üstünde inşa edilen kongre merkezi 330 milyon TL’ye mal oldu.

Son sistem teknolojinin kullanıldığı ve canlı yayın ile simultane çeviri odalarının da olduğu merkezde 3 bin 500 kişilik çok amaçlı salon dışında 500 metrekare ile 1300 metrekare arasında değişen farklı büyüklüklerde 5 adet salon bulunuyor. IMF toplantısı için 1000 adet 20 metrekare büyüklüğünde çalışma ofisi oluşturuldu. "İstanbul Kongre Merkezi"nde, 850 araç kapasiteli bir otopark kullanıma sunulacak.