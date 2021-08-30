İstanbul Kongre Merkez'nde Kripto Para Zirvesi düzenlenecek

Türkiye’nin en geniş katılımlı Kripto Para Zirvesi, 26-27 Ekim’de İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenleniyor. Zirvede kripto para borsaları, coin ve altcoinlerin temsilcileri yatırımcılarla bir araya gelecek.

Son yılların en gözde yatırım araçlarından biri haline gelen kripto paralar, ilk kez geniş katılımlı bir zirve ile enine boyuna tartışılacak. Kripto para konusunda regülasyon hazırlıkları sürürken 26-27 Ekim tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek Kripto Para Zirvesi ile yatırımcıların da bizzat kripto para borsaları, coin ve altcoinlerin temsilcileri tarafından aydınlatılması amaçlanıyor.

Zirveye, kripto para borsalarının yanı sıra coin ve altcoinlerin temsilcileri de katılacak. Böylece tüm taraflar bir araya gelmiş olacak. İki gün sürecek zirvede 6 oturum yapılacak. Oturumların ilki, Türkiye’nin önde gelen üç kripto para borsasının katılımı ile gazeteci yazar Hakan Güldağ tarafından modere edilecek.

Taraftar coinler kendilerini anlatacak

Zirvenin her iki gününde “Türkiye’deki Coinlerin Geleceği” başlıklı birer oturum olacak ve coin ile altcoinler kendilerini anlatma fırsatı bulacak. İlk günün son oturumuna kripto para fenomenleri katılırken ikinci günün ilk oturumunda ise futbol kulüpleri tarafından çıkartılan taraftar coin konuşulacak. Bu oturuma, üç kulübün konu ile ilgili yöneticileri katılacak. Zirvenin son oturumunda ise yine kripto para borsalarının temsilcileri, kendilerini ve sektörü anlatma fırsatı bulacak.

B2B görüşmeler yapılacak

Zirvede, oturumların yanı sıra B2B görüşmeler de yapılacak. Borsalar, coinler ve altcoinler için tahsis edilen alanlarda kripto para borsaları ve coinler bir araya gelecek, B2B görüşmeler yapacak. Özel B2B görüşmeler için zirvenin www.kriptoparazirvesi.org adresinden görüşme talep edilen borsa, coin ve altcoinler için rezervasyon yaptırılabilecek. Zirvede ayrıca borsalar, coin ve altcoinler kendilerini anlatmak için özel salonlar kiralayabilecek. Ziyaretçiler de aklına takılan soruları direkt muhataplarına sorma olanağı bulacak.